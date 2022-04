Polpettone di tonno, la ricetta di Zia Cri

Che buono il polpettone di tonno di Zia Cri, la ricetta del polpettone di tonno con marmellata di cipolle rosse da E’ sempre mezzogiorno. E’ un secondo piatto perfetto per tutta la famiglia, Zia Cri fa il polpettone al forno ma nell’impasto non ci sono solo tonno e mollica di pane ma anche pinoli, uva passa, menta e altro. Non perdete questa ricetta del polpettone con il tonno di Cristina Lunardini e le altre nuove ricette E’ sempre mezzogiorno. Ovviamente seguiamo anche la ricetta della marmellata di cipolle rosse, la salsa di cipolle rosse per servire le fette di polpettone di tonno.

Ricette Zia Cri E’ sempre mezzogiorno – Polpettone di tonno con marmellata di cipolle rosse

Ingredienti: 500 g di tonno sott’olio, 50 g di pinoli, 50 g di uva passa, 1 patata bollita, 150 g di mollica di pane, 2 uova, 1 mazzetto di menta, pangrattato

per la salsa agrodolce piccante: 2 peperoncini freschi, 1 spicchio d’aglio, 50 ml di aceto di mele

100 g di zucchero, 180 ml di acqua, 1 cucchiaio di amido di mais, sale

Marmellata di cipolle rosse: 1 kg di cipolle rosse, 400 g di zucchero, scorza di ½ limone, 2 chiodi di garofano, 1 pizzico di cannella, 4 cucchiai di aceto di mele

Preparazione: facciamo sgocciolare il tonno, lo versiamo nella ciotola con la patata lessa e schiacciamo con la forchetta. Aggiungiamo la mollica di pane tritata, il prezzemolo fresco tritato, l’uva passa, i pinoli, le uova e la menta fresca tritata. Adesso amalgamiamo bene il tutto e versiamo il composto sulla teglia da forno. Lavoriamo con le mani e otteniamo il polpettone.

Passiamo il polpettone nel pane grattugiato e chiudiamo il polpettone nella carta forno, lo chiudiamo a caramella. Facciamo riposare il polpettone in frigo per 30 minuti circa. Togliamo dal frigo e mettiamo in forno a 200° per circa 35 – 40 minuti.

Per la marmellata di cipolle rosse: mondiamo con cura le cipolle e le tagliamo, aggiungiamo lo zucchero e gli aromi, lasciamo macerare per circa 2 ore. Facciamo poi cuocere a fiamma bassa, otteniamo la composta, sfumiamo con l’aceto, facciamo evaporare e versiamo nei vasi sterilizzati. Chiudiamo e facciamo raffreddare a barattolo capovolto. Possiamo servire il polpettone con la salsa di cipolle.