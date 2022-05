Treccine ripiene, la ricetta di Fulvio Marino

Delle treccine ripiene, le trecce ripiene di Fulvio Marino, farcite in modo semplice frullando tutti gli ingredienti suggeriti, i datteri, l’uvetta, la farina di mandorle, la scorza d’arancia, zucchero e cannella ma anche un po’ di succo di arancia per rendere la farcia perfetta. Come sempre le ricette di Fulvio Marino sono semplici e spiegate nel dettaglio, queste trecce dolci E’ sempre mezzogiorno sono da copiare, da provare a colazione, a merenda, in ogni momento goloso della giornata. Non perdete questa ricetta delle treccine ripiene di Fulvio Marino e le altre ricette dolci E’ sempre mezzogiorno.

Treccine ripiene di Fulvio Marino – Ricette E’ sempre mezzogiorno

Ingredienti per l’impasto: 1 kg di farina 0, 15 g di lievito di birra, 180 g di zucchero, 400 g di uova, 120 g di latte, 80 g di acqua, 1 bacca di vaniglia, 18 g di sale, 200 g di burro, uovo per spennellare

per il ripieno: 200 g di datteri, 100 g di uvetta, 70 g di farina di mandorle, succo di un’arancia, scorza d’arancia, zucchero, cannella

per guarnire: granella di zucchero

Preparazione: nella ciotola versiamo la farina 0, il lievito fresco di birra sbriciolato, le uova leggermente sbattute, la vaniglia e impastiamo, uniamo lo zucchero, il latte e anche quasi tutta l’acqua, impastiamo. Dopo 5 minuti aggiungiamo il sale e il resto dell’acqua, impastiamo ancora e aggiungiamo il burro a pomata ma un po’ alla volta, completiamo l’impasto. Copriamo e facciamo lievitare 12 ore in frigo.

Versiamo l’impasto sul tavolo e dividiamo in panetti da 130 grammi circa, otteniamo dei filoncini che allunghiamo ottenendo la lunghezza di circa 15 cm. Disponiamo sulla teglia e copriamo, lasciamo lievitare 30 minuti. Stendiamo adesso i filoncini otteniamo delle lingue sottili mezzo cm.

Frulliamo insieme tutti gli ingredienti del ripieno e farciamo le lingue al centro su tutto lunghezza tranne le estremità, ripieghiamo la pasta sul ripieno e otteniamo i filoncini ripieni, ne intrecciamo 4 alla volta. Disponiamo sulla teglia, spennelliamo con l’uovo e copriamo, facciamo lievitare 1 ora e mezza. Completiamo con la granella di zucchero e mettiamo in forno a 200° per 35 minuti circa.