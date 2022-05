Ricette Fulvio Marino: pao de queijo, pane al formaggio brasiliano

Altra ricetta golosa da aggiungere alle ricette E’ sempre mezzogiorno ed è la ricetta di Fulvio Marino del pao de queijo, ovvero il pane al formaggio brasiliano. Sono dei deliziosi panini con formaggio grattugiato nell’impasto il formaggio grattugiato c’è anche nella panatura. Ancora una volta le ricette di Fulvio Marino ci regalano nuove idee, non solo ricette della tradizione italiana. Ancora una volta l’impasto, la lievitazione, tutti i consigli per ottenere un risultato perfetto. Ecco come si fanno i panini brasiliani, il pane al formaggio mostrato nella puntata di oggi 18 maggio 2022 di E’ sempre mezzogiorno. Non perdete questa e le altre ricette in tv.

Ricette E’ sempre mezzogiorno Fulvio Marino – Pao de queijo brasiliano

Ingredienti per l’impasto: 300 g di farina di tapioca, 200 g di farina tipo 0, 250 g di formaggio grattugiato, 300 ml di latte, 10 g di lievito di birra, 100 g di acqua, 2 uova, 100 ml di olio vegetale, 7 g di sale

Per la panatura: 300 g di pangrattato, 300 g di formaggio grattugiato

Preparazione: impastiamo nella ciotola la farina di tapioca con 300 ml di latte bollente, mescoliamo bene e lasciamo raffreddare. Aggiungiamo poi la farina di grano tenero, il lievito di birra sbriciolato, le uova e impastiamo, solo alla fine aggiungiamo il sale e l’olio. Impastiamo e Compleiamo aggiungendo il formaggio grattugiato e lasciamo lievitare 2 ore in frigorifero, ovviamente coprendo bene l’impasto.

Togliamo dal frigo e versiamo l’impasto freddo sul tavolo, formiamo delle palline da 80 grammi e lasciamo lievitare fino al raddoppio, sempre coprendo i panetti. Poi passiamo le palline nel mix di formaggio e pangrattato e mettiamo in forno a 230° per 15 minuti. Gustiamo tiepidi ma saranno ottimi anche freddi, perfetti da gustare da soli o come preferiamo.