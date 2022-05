Pizza rovesciata alle zucchine, la ricetta di Fulvio Marino

La ricetta della pizza rovesciata con le zucchine è una nuova golosa pizza di Fulvio Marino di oggi 20 maggio 2022. E’ la ricetta che Fulvio Marino come sempre suggerisce nella cucina di E’ sempre mezzogiorno. E’ un po’ come la torta che si prepara con la frutta, rovesciata. E’ da provare la pizza rovesciata E’ sempre mezzogiorno, magari non solo con le zucchine ma anche con tanti altri ingredienti. Non perdete questa e le altre ricette in tv con Antonella Clerici. Ecco come si fa la pizza rovesciata con le zucchine di Fulvio Marino e come si serve in modo perfetto.

Pizza rovesciata alle zucchine di Fulvio Marino – Ricette E’ sempre mezzogiorno

Ingredienti per l’impasto: 500 g di farina tipo 0, 450 g di farina tipo 2 buratto, 50 g di farina integrale, 750 g di acqua fredda, 3 gr di lievito di birra fresco, 22 g di sale, 40 g di olio evo, semola di grano duro per spolverare

Per condire: 4 zucchine, 200 g di stracciatella, 100 g di pomodori secchi, grissini sbriciolati, timo e maggiorana

Impasto lasciato lievitare in frigorifero per 24 ore – Palline da 650 grammi lasciate riposare 4 ore a temperatura ambiente – Cottura: 250° per 16 minuti

Preparazione: nella ciotola versiamo le tre farine, quasi tutta l’acqua fredda, il lievito di birra sbriciolato e impastiamo. Aggiungiamo il sale e il resto dell’acqua, impastiamo ancora e uniamo l’olio, completiamo l’impasto. Copriamo e mettiamo in frigo per 24 ore.

Dall’impasto freddo ricaviamo palline da 650 grammi, copriamo e facciamo lievitare 4 ore a temperatura ambiente. Foderiamo solo la base dello stampo di 32 cm di diametro, ungiamo con un po’ di olio la carta, aggiungiamo le erbe aromatiche e adesso disponiamo in odo ordinato le zucchine crude tagliate a rondelle, le sovrapponiamo un po’.

Stendiamo il primo panetto ma con le mani e otteniamo un cerchio grande quanto la teglia; lo disponiamo sulle zucchine. Completiamo con un filo d’olio sulla pasta e mettiamo in forno 16 minuti a 250 gradi. Togliamo dal forno e capovolgiamo la pizza. Completiamo con pomodori secchi, stracciatella e grissini sbriciolati, serviamo subito.