Ricette Zia Cri: ratatouille tatin, la torta con le verdure

Ancora una volta una ricetta di Zia Cri facile e veloce, la ricetta della ratatouille tatin, la ricetta del 26 maggio 2022 dalle ricette E’ sempre mezzogiorno. Possiamo scegliere le verdure che preferiamo, ovviamente estive e colorate, Zia Cri suggerisce le zucchine, le melanzane, i pomodorini, la cipolla rossa, il peperone giallo. Abbiamo bisogno della pasta sfoglia già pronta, ovviamente rotonda e poi gli ingredienti per condire la torta di verdure di Zia Cri. E’ una torta che si prepara capovolta, proprio come la ricetta dolce che abbiamo visto tante volte. Non perdete questa ricetta della torta salata di verdure di Cristina Lunardini e le altre ricette E’ sempre mezzogiorno.

Ricette Zia Cri – Ratatouille tatin E’ sempre mezzogiorno

Ingredienti: 1 melanzana, 2 zucchine, 1 peperone giallo,10 pomodorini datterino, 1 cipolla rossa, 80 g di pecorino grattugiato, 1 rotolo pasta sfoglia rotonda, origano, basilico, sale, pepe e olio di oliva

Cottura delle verdure: 180° per 20 minuti, poi aggiungere pecorino grattugiato e mettere qualche foglia di basilico. Foderare le verdure con la pasta sfoglia e far cuocere per altri 20 minuti a 180°

Preparazione: laviamo le verdure e le tagliamo a rondelle. Foderiamo una tortiera con la carta da forno e disponiamo a raggiera le verdure, lo facciamo nel modo più carino possibile. Condiamo con sale, pepe, origano, olio e basilico, mettiamo in forno a 180° per 20 minuti, copriamo però con la carta alluminio.

Togliamo dal forno, togliamo la carta e adesso spolveriamo con il formaggio grattugiato. Adagiamo sopra la pasta sfoglia rotonda ripiegando bene i bordi. Mettiamo in forno altri 20 minuti a 180°. Togliamo dal forno e sformiamo la torta salata, capovolgiamo quando è ancora calda e serviamo la deliziosa ratatouille tatin di Zia Cri.