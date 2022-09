Ricette Daniele Persegani crock e roll: pasta lievitata fritta ripiena di pomodorino farcito

Crock e roll fritto con ripieno goloso, la ricetta di Daniele Persegani della pasta lievitata con pomodorini farciti

Da provare subito la ricetta dei crock e roll di Daniele Persegani, la ricetta E’ sempre mezzogiorno di oggi 12 settembre 2022. Crocchette di pasta lievitata con dentro i pomodorini ripieni di crema di ricotta e mozzarella, una vera golosità. Persegani è il primo a svelare la ricetta della prima puntata del ritorno di E’ sempre mezzogiorno e le sue bombette di pasta con ripieno non deludono. Sono dei fritti deliziosi, un’idea golosa per preparare altre crock e roll con altri ripieni. Sono tornate le ricette di E’ sempre mezzogiorno, sono tornate le ricette di Daniele Persegani. Ecco come si preparano questi fritti con pasa lievitata e ripieno di pomodorini farciti.

Ricette Daniele Persegani E’ sempre mezzogiorno: crock e roll con pomodori

Per la pasta: 300 g di farina forte,180 ml di acqua fredda, 5 g di lievito di birra, sale, zucchero, olio evo

Per il ripieno: 400 g di pomodorini ciliegini, 200 g di ricotta vaccina, 200 g di mozzarella, 1 mazzetto di basilico, origano secco, olio di semi per friggere, sale e pepe

Preparazione: iniziamo dall’impasto e lavoriamo la farina con un pochino di zucchero, sale, lievito di birra sciolto in acqua, olio aggiunto alla fine e otteniamo un composto liscio. Mettiamo nella ciotola, copriamo e facciamo lievitare 2 ore circa a temperatura ambiente.

Passiamo al ripieno e frulliamo la mozzarella sgocciolata con basilico e origano, aggiungiamo la ricotta, amalgamiamo.

Tagliamo i pomodori a metà e li svuotiamo con delicatezza, saliamo leggermene all’interno e lasciamo capovolti, facciamo sgocciolare 30 minuti. Farciamo i pomodori con il ripieno.

Stendiamo l’impasto lievitato spesso circa mezzo cm, otteniamo dei dischetti con cui avvolgiamo i pomodori ripieni, sigilliamo bene e lasciamo 20 minuti da parte. Friggiamo in olio ben caldo e profondo, facciamo ben dorare. Scoliamo su carta da cucina e serviamo con una insalatina.