Pizza facci siciliani, la ricetta di Fulvio Marino con la salsa speciale

La pizza siciliana di Fulvio Marino con salsa speciale, la ricetta E' sempre mezzogiorno

Una pizza siciliana da aggiungere alle ricette di Fulvio Marino. Nuove ricette E’ sempre mezzogiorno oggi 23 settembre 2022 e come sempre il venerdì facciamo la pizza per il fine settimana. Questa pizza facci siciliani è un tipico gusto dell’isola che adoriamo perché sulla pizza mettiamo una salsa speciale fatta con mollica di pane raffermo, pomodori pelati, formaggio primo sale e ovviamente pecorino e cipolle bianco, non manca l’origano e dell’ottimo olio di oliva. Non perdete questa pizza siciliana di Fulvio Marino e le altre ricette E’ sempre mezzogiorno. Appuntamento a lunedì 26 settembre per le nuove ricette con Antonella Clerici.

Ricetta pizza Fulvio Marino – Pizza facci siciliana E’ sempre mezzogiorno

Ingredienti per l’impasto 250 g di semola di grano duro, 250 g di farina tipo 0, 330 g di acqua, 4 g di lievito di birra, 30 g olio evo, 12 g di sale

Per la farcitura: 150 g di mollica di pane raffermo, 200 g di pomodori pelati,150 g di primo sale,150 g di pecorino, 2 cipolle bianche, olio evo, origano

Preparazione: nella ciotola versiamo la semola di grano duro, la farina tipo 0 e gran parte dell’acqua, il lievito di birra fresco sbriciolato e iniziamo ad impastare, aggiungiamo il sale e il resto dell’acqua, impastiamo e completiamo con l’olio impastando ancora. Facciamo lievitare coperto per circa 2 ore a temperatura ambiente.

Dividiamo l’impasto lievitato in due parti, facciamo delle pieghe in modo semplici e otteniamo due filoni, saranno due pizze. Copriamo e facciamo lievitare ancora, devono raddoppiare il loro volume.

Sbricioliamo la mollica di pane, mettiamo nella ciotola e uniamo i pomodori pelati a pezzetti, sale, cipolla tritata, formaggio grattugiato, formaggio a dadini, amalgamiamo il tutto aggiungendo anche un pochino di olio e l’origano, facciamo riposare.

Stendiamo i due panetti nelle teglie e copriamo con il ripieno riposato, aggiungiamo ancora un po’ di olio e mettiamo in forno a 220° C per circa 20 minuti, anche di più se necessario.