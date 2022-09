Tatin con mortadella e porri alla birra, ricetta di Daniele Persegani

Prepariamo subito la tatin con mortadella e porri alla birra, la gustosa ricetta di Daniele Persegani per E' sempre mezzogiorno

Una torta salata con la mortadella, il formaggio e i porri, una ricetta di Daniele Persegani dalle ricette di oggi 29 settembre 2022 E’ sempre mezzogiorno. Che ricetta golosa la tatin con mortadella e porri alla birra, che idea originale per preparare una torta rustica sfiziosa, una torta salata con la mortadella. Il gusto dei formaggi, taleggio e caciotta dolce, il gusto della mortadella ma ci sono anche i porri sfumati con la birra. Come sempre non perdete questa e le altre ricette E’ sempre mezzogiorno, ecco come si fa la tatin di mortadella e porri alla birra di Persegani.

Ricette E’ sempre mezzogiorno Daniele Persegani – Tatin con mortadella e porri alla birra

Ingredienti per la pasta matta: 250 g di farina debole, 40 ml di olio, 1 uovo, 6 g di lievito per torte salate, acqua fredda

Per il ripieno: 2 porri, 1 bicchiere di birra, 300 g di mortadella, 125 ml di panna, 5 uova, 50 g di formaggio grattugiato, prezzemolo, 200 g di caciotta dolce, 150 g di taleggio, olio, sale e pepe

Preparazione: nella ciotola mettiamo la farina, il lievito in polvere per torte salate, un po’ di sale, non esageriamo, aggiungiamo anche l’uovo e l’olio, mescoliamo aggiungendo anche un po’ di acqua fredda, impastiamo aggiungendo ancora altra acqua fredda, dobbiamo ottenere un composto omogeneo che una volta freddo sia facile da stendere. Avvolgiamo nella pellicola e mettiamo in frigo 30 minuti.

Tagliamo i porri a fettine e cuociamo in padella con un po’ di olio, sale e pepe. Facciamo andare e quando sono morbidi li sfumiamo con la birra, lasciamo asciugare e togliamo dal fuoco. Tagliamo la mortadella a dadini e aggiungiamo in padella.

Nella ciotola sbattiamo le uova con panna, formaggio grattugiato e prezzemolo, sale, pepe e poi aggiungiamo il formaggio a dadini, i porri con la mortadella e mescoliamo.

Stendiamo la pasta fredda, stendiamo sottile e otteniamo un disco con cui foderiamo lo stampo; non dimentichiamo di mettere sotto la carta forno. Aggiungiamo sopra la pasta matta la caciotta dolce a fettine e versiamo adesso tutto il composto preparato prima. Copriamo con un altro disco di pasta, bucherelliamo e mettiamo in forno per 50 minuti circa a 170°. Togliamo dal forno, aspettiamo un pochino per evitare che sia troppo bollente e capovolgiamo. Serviamo completando con la mortadella a listarelle.