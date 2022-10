Pizza margherita fatta in casa, la ricetta di Vincenzo Capuano

La pizza margherita fatta in casa, la pizza di Vincenzo Capuano per E' sempre mezzogiorno

Che buona la pizza margherita e se fatta in casa con i consigli delle ricette E’ sempre mezzogiorno lo sarà ancora di più. Oggi pizza, anche se è martedì ma non è la pizza margherita di Fulvio Marino. Oggi 4 ottobre 2022 il protagonista di E’ sempre mezzogiorno era assente, sarà di nuovo nella sua cucina domani ma a sostituirlo c’era un suo caro amico, il bravissimo Vincenzo Capuano. Interessante anche la sua pizza margherita da fare a casa. Il consiglio è quello di usare la pietra refrattaria nel forno per preparare una pizza margherita perfetta perché cotta in pochi minuti. Ecco la ricetta.

Ingredienti per l’impasto: 500 g di farina 00, 300 ml di acqua, 1 g di lievito di birra,15 g di sale

Per condire: 160 g di passata di pomodoro, 50 g di fiordilatte, Olio evo, Foglie di basilico

Preparazione: nella ciotola versiamo la farina e l’acqua in cui abbiamo già sciolto il lievito fresco di birra sbriciolato, iniziamo ad impastare e aggiungiamo il sale e il resto dell’acqua tenuta da parte senza il lievito. Completiamo l’impasto e copriamo, facciamo lievitare 40 minuti.

Dividiamo l’impasto in 4 parti uguali, facciamo le pieghe e otteniamo poi i panetti lisci. Li disponiamo sulla teglia con un po’ di farina, copriamo e facciamo lievitare sempre a temperatura ambiente ma per almeno 6 ore, dipende dal caldo che c’è in casa.

Stendiamo il primo panetto con le mani, facciamo in modo che il centro sia sottile e i bordi restino alti. Spalmiamo un po’ di passata di pomodoro già salata, aggiungiamo il fiordilatte a fette. Mettiamo in forno ma deve già essere alla temperatura prevista, in genere il massimo, e il consiglio è di disporre nel forno una pietra refrattaria o anche una teglia rovente. Facciamo cuocere 5 minuti circa.