Ricette Fulvio Marino: pane svuota sacchetti

Ottima idea il pane svuota sacchetti di Fulvio Marino, la ricetta del pane fatto in casa per utilizzare la farina avanzata

Ancora una ricetta di Fulvio Marino per fare il pane in casa e questa volta la nuova ricetta E’ sempre mezzogiorno è del pane svuota sacchetti. Un pane semplice da fare in casa ma con doppia lievitazione. E’ l’idea di Fulvio Marino per utilizzare tutti i sacchetti di farina che abbiamo in cucina. Capita spesso che non utilizziamo tutto il sacchetto e ci ritroviamo con vari tipi di farina. In questo caso il suggerimento per la ricetta di Fulvio Marino è farina tipo 0, farina di semola e farina Manitoba. Ottimo risultato con minima spesa e ovviamente il consiglio è di farcire le fette di pane con formaggi e salumi. Sarà ottimo da portare in tavola, ecco dalle ricette E’ sempre mezzogiorno la ricetta del pane svuota sacchetti per tutta la famiglia.

Pane svuota sacchetti di Fulvio Marino – E’ sempre mezzogiorno

Ingredienti: 350 g di farina tipo 0, 350 g di farina Manitoba, 300 g di farina di semola, 650 g di acqua, 5 g di lievito di birra, 20 g di sale

Preparazione: nella ciotola versiamo le farine suggerite, in questo caso la tipo 0, la semola, la Manitoba, volendo possiamo sostituire una delle farine, magari usare anche la farina integrale invece della semola, mescoliamo e aggiungiamo il lievito di birra sbriciolato e quasi tutta l’acqua fredda, impastiamo. Solo dopo aggiungiamo il sale e l’acqua avanzata. Impastiamo e facciamo lievitare il panetto coperto 3 ore circa a temperatura ambiente.

Dall’impasto lievitato otteniamo due panetti e facciamo le pieghe formando due pagnotte. Se abbiamo i cestini li infariniamo e disponiamo i panetti con le pieghe verso l’altro. Copriamo di nuovo e facciamo lievitare altre 3 ore sempre a temperatura ambiente. Se non abbiamo i cesti possiamo mantenere la forma del pane usando dei canovacci infarinati.

Disponiamo il pane lievitato sulla teglia con le pieghe sotto, facciamo sulla superficie delle incisioni e mettiamo in forno a 240° per circa 25 minuti.