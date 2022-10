Crostata gastronomica, ricetta di Daniele Persegani

Una crostata salata perfetta, la crostata gastronomica da fare con la ricetta di Daniele Persegani

Ed ecco la ricetta della crostata salata di Daniele Persegani, la ricetta della crostata gastronomica da E’ sempre mezzogiorno. E’ la puntata del 24 ottobre 2022, la ricetta più golosa se avete voglia di preparare un aperitivo, un antipasto speciale o una semplice cena fredda. E’ una delle nuove ricette E’ sempre mezzogiorno da non perdere, la ricetta della crostata con base di pasta brisèe, con ripieno di pasta di salame, funghi, besciamella e formaggio sia taleggio che grattugiato. Un’ottima idea a cui possiamo aggiungere anche altri ingredienti. Ecco la ricetta della crostata gastronomica di E’ sempre mezzogiorno.

Ricette E’ sempre mezzogiorno Daniele Persegani – Crostata gastronomica

Ingredienti per la brisèe: 300 g di farina, 100 g di burro, 1 uovo, sale e pepe

Per il ripieno: ½ l di latte, 50 g di burro, 50 g di farina, 500 g di champignon, 1 cucchiaio di prezzemolo tritato, 1 spicchio di aglio, 300 g di pasta di salame, 200 g di taleggio, 50 g di formaggio grattugiato, ½ bicchiere di vino bianco, sale e pepe

Preparazione: iniziamo dalla base, dalla pasta brisèe e nella ciotola versiamo la farina setacciata, il burro a pezzi e l’uovo, sale, pepe e iniziamo ad impastare aggiungendo un pochino di acqua se necessario. Abbiamo il panetto, lo avvolgiamo nella pellicola e mettiamo in frigo almeno 30 minuti.

Nella padella calda mettiamo la pasta di salame che facciamo rosolare, sfumiamo con il vino bianco. In un’altra padella versiamo un pochino di olio e l’aglio, rosoliamo e aggiungiamo i funghi ben puliti e tagliati a pezzi non troppo grandi, alziamo un po’ la fiamma e cuociamo, completiamo solo alla fine con il prezzemolo fresco tritato. Prepariamo la besciamella nel modo classico, buro e farina in un pentolino, facciamo andare mescolando e poi aggiungiamo il latte un po’ alla volta, mescoliamo subito e portiamo a cottura, sale e pepe e mescoliamo sempre.

In una ciotola versiamo la besciamella, i funghi, amalgamiamo. Stendiamo la pasta brisèe fredda e foderiamo lo stampo rotondo, abbiamo un guscio, copriamo con la carta forno e mettiamo dei pesetti, legumi secchi o altro. Mettiamo in forno a 180° per 20 minuti, togliamo i pesetti e la carta. Farciamo il guscio con il ripieno quindi pasta di salame cotta, besciamella e funghi, formaggio grattugiato e taleggio a pezzetti. Mettiamo in forno a 180° per circa 25 minuti.