Pizza ai 4 formaggi, la ricetta di Fulvio Marino

Una pizza speciale fatta in casa, la pizza ai 4 formaggi di Fulvio Marino

Una pizza tonda ai 4 formaggi è la pizza del 2 dicembre 2022 di Fulvio Marino, la pizza E’ sempre mezzogiorno da fare in casa. Scegliamo i quattro formaggi per la pizza di Fulvio Marino e abbiamo lo stracchino, la mozzarella, il gorgonzola e il formaggio grattugiato ma aggiungiamo anche del pepe nero appena macinato. E’ una delle ricette E’ sempre mezzogiorno da non perdere, è la pizza ai quattro formaggi, perfetta per chi adora le pizze bianche e dal gusto ricco. Di certo non è una pizza leggera ma golosissima. Ecco come si fa la pizza tonda ai 4 formaggi con la ricetta di Fulvio Marino.

Ricette Fulvio Marino E’ sempre mezzogiorno – Pizza ai 4 formaggi

Ingredienti per l’impasto: 700 g di farina tipo 2, 300 g di farina tipo 0, 700 g di acqua, 5 g di lievito di birra, 10 g di olio evo, 22 g di sale

Per condire: 200 g di stracchino,150 g di mozzarella,150 g di gorgonzola,100 g di formaggio grattugiato, pepe nero

Preparazione: nella ciotola versiamo la farina tipo 2 e la farina tipo 0, aggiungiamo il lievito di birra fresco sbriciolato e quasi tutta l’acqua fredda, iniziamo ad impastare. Aggiungiamo il sale e il resto dell’acqua, impastiamo il tutto fino ad ottenere un composto liscio. Adesso aggiungiamo anche l’olio di oliva e completiamo l’impasto. Copriamo la ciotola e mettiamo in frigo 18 ore.

Versiamo l’impasto freddo sul tavolo e dividiamo in panetti da circa 300 grammi, li disponiamo sulla teglia foderata con la carta forno, copriamo e facciamo lievitare 6 ore a temperatura ambiente.

Ci aiutiamo con la farina e stendiamo il panetto lasciando i bordi alti, otteniamo una pizza tonda. Aggiungiamo i formaggi che abbiamo tagliato a pezzetti, il formaggio grattugiato e il pepe nero e mettiamo in forno alla massima temperatura. Il consiglio è sempre quello di usare la pietra refrattaria o la teglia del forno capovolta che ovviamente va lasciata sempre in forno, deve essere sempre bollente. Quindi abbiamo bisogno della pala per mettere la pizza in forno. Massimo 10 minuti di cottura e la pizza è pronta.