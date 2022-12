Profiterole salato, la ricetta di Daniele Persegani

Da non perdere la super ricetta del profiterole salato di Daniele Persegani. I bignè salati da E' sempre mezzogiorno

La ricetta dei profiterole salati di Daniele Persegani, i bignè salati preparati nella puntata del 5 dicembre 2022 di E’ sempre mezzogiorno. Ancora una ricetta di Daniele Persegani perfetta, una golosa idea da non perdere che piacerà a chi adora stupire, a chi ama le ricette originali e preferisce il salato al dolce. Profiterole salato da farcire in tanti modi diverse ma la ricetta E’ sempre mezzogiorno di questo dicembre 202 è speciale. Persegani prepara la crema con panna, mascarpone, culatello, formaggio grattugiato e poi la copertura che è un vero spettacolo. Anche il modo in cui Persegani serve i bignè salati è tutto da copiare. Ecco la ricetta E’ sempre mezzogiorno perfetta per le feste, per la domenica, sempre.

Ricette E’ sempre mezzogiorno – Bignè salati di Daniele Persegani

Ingredienti per bignè: 250 ml di acqua, 120 g di burro, 130 g di farina, 5 uova

Per la farcia: 800 ml di panna fresca, 300 g di mascarpone, 1 rametto di basilico fresco, 150 g di formaggio grattugiato stagionato, 150 g di culatello + 4 fette per decorare

Per la copertura: 250 ml di panna,150 g di formaggio grattugiato, 2 tuorli, 50 g di granella di nocciole tostate, sale e pepe

Preparazione: facciamo i bignè e nella pentola versiamo ‘acqua, portiamo quasi a bollore, aggiungiamo il burro a pezzi, facciamo sciogliere e solo dopo quando l’acqua è bollente versiamo tutta in una volta la farina setacciata, mescoliamo subito. Fiamma bassa e continuiamo a mescolare sempre fino a quando il composto si stacca dalla pentola. Versiamo subito nella planetaria, mescoliamo con la foglia. Possiamo anche procedere in una pentola con il cucchiaio. Aggiungiamo le uova una alla volta, mescoliamo e otteniamo un impasto raffreddato e cremoso che versiamo nella sacca da pasticceria. Usiamo la bocchetta liscia. Formiamo i bignè sulla teglia foderata con la carta forno. Mettiamo in forno a 180° per 25 – 30 minuti. Solo gli ultimi 5 minuti apriamo leggermente il forno per fare uscire il vapore. Facciamo raffreddare fuori dal forno.

Per la farcia montiamo la panna con il mascarpone, aggiungiamo il formaggio grattugiato, culatello tritato al coltello e basilico fresco tritato, amalgamiamo il tutto e versiamo nella sacca da pasticceria.

Farciamo i bignè con la crema salata. Mettiamo in frigo e poi una volta freddi li disponiamo nel vassoio.

Completiamo con la copertura: facciamo sciogliere il parmigiano grattugiato nella panna calda, sale, pepe, togliamo dal fuoco e uniamo i tuorli, mescoliamo subito e versiamo la crema tiepida sui bignè. Infine, granella di nocciole e fette di culatello.