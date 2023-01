La ricetta delle patatine fritte alla belga di Francesca Marsetti e Angela Frenda

Proviamo subito le favolose patatine alla belga la ricetta di Angela Frenda e Francesca Marsetti

Un omaggio a Gina Lollobrigida, la ricetta delle patatine fritte alla belga è un’idea di Angela Frenda e a prepararle è Francesca Marsetti. Una ricetta E’ sempre mezzogiorno del 17 gennaio 2023, le patatine fritte erano uno dei piatti preferiti dalla Lollobrigida, golosa dell’ottima frittura. A chi non piacciono le patatine fritte? Davvero raro trovare qualcuno che non lo desideri almeno ogni tanto. Mangiate spesso fanno male ma è uno sfizio a cui non possiamo sempre rinunciare. Patatine fritte alla belga con la salsa ketchup da preparare in casa e non è per niente difficile da fare. Scopriamo insieme una delle nuove ricette E’ sempre mezzogiorno del 2023, la ricetta per fare le patatine fritte alla belga con la golosa salsa rossa.

Ricette E’ sempre mezzogiorno Francesca Marsetti – Patatine fritte alla belga

Ingredienti: 1 kg di patate, 2 l di olio di semi, sale

Per la salsa ketchup: 250 ml di passata pomodoro, 1 cipolla, 1 spicchio di aglio, ½ cucchiaino di paprika dolce, 25 ml di aceto di vino rosso, 1 cucchiaino di zucchero, olio evo, sale e pepe

Preparazione: laviamo le patate, le peliamo e le tagliamo a listarelle, tutte dello stesso spessore. Versiamo le patate nella ciotola con acqua fredda, lasciamo almeno 2 ore, poi le scoliamo e le dobbiamo asciugare benissimo.

In padella versiamo l’olio, facciamo scaldare a 140° e poi friggiamo le patatine per circa 8 minuti. Scoliamo su carta assorbente. Adesso portiamo l’olio a 170 massimo 180° e friggiamo di nuovo le patatine, per circa 3 forse 4 minuti, si devono ben dorare. Scoliamo su carta da cucina, completiamo con il sale fino e serviamo subito.

Dobbiamo però preparare prima il ketchup. Nella pentola piccola versiamo un pochino di olio, l’aglio, la cipolla tritata, la paprika, facciamo ben soffriggere ma non bruciare. Aggiungiamo la passata di pomodoro, zucchero, sale, aceto rosso e pepe, mescoliamo e facciamo cuocere per circa 30 minuti. Frulliamo il tutto e facciamo raffreddare.