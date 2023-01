Sfilatini di pizza, la ricetta di Fulvio Marino

Impastiamo subito per fare gli sfilatini di pizza con la ricetta di Fulvio Marino da E' sempre mezzogiorno

La ricetta degli sfilatini di pizza di Fulvio Marino, la ricetta degli sfilatini ripieni E’ sempre mezzogiorno. Puntata del 20 gennaio 2023 per E’ sempre mezzogiorno e il ripieno degli sfilatini di pizza di Fulvio Marino è a base di prosciutto cotto e mozzarella ma in più aggiungiamo un pochino di passata di pomodoro. Una cottura più lunga del solito perché farciamo gli sfilatini da crudi. Possiamo ovviamente farcire gli sfilatini di Fulvio Marino come preferiamo ma mozzarella, pomodoro e prosciutto cotto è la scelta più golosa. Non perdete questa e le altre ricette di Fulvio Marino, ecco la ricetta perfetta per il sabato sera.

Ricette E’ sempre mezzogiorno Fulvio Marino – Sfilatini di pizza ripieni

Ingredienti per l’impasto: 500 g di farina tipo 0, 280 g di acqua, 5 g di lievito di birra, 10 g di sale, 30 g di olio evo

Per farcire: 200 g di prosciutto cotto, 200 g di mozzarella, 150 g di passata di pomodoro, origano

Preparazione: nella ciotola versiamo tutta la farina 0 e quasi tutta l’acqua fredda, 250 g. Lavoriamo ma velocemente, lasciamo da parte 1 ora coperto, a temperatura ambiente.

Aggiungiamo nella ciotola il lievito fresco di birra sbriciolato e un po’ di acqua fredda, impastiamo e aggiungiamo il sale e il resto dell’acqua. Impastiamo e alla fine versiamo anche l’olio, completiamo l’impasto. Copriamo la ciotola e mettiamo i ora in frigo, quindi togliamo dal frigo e lasciamo 1 ora temperatura ambiente.

Versiamo l’impasto sul tavolo e dividiamo in due parti, allunghiamo i due panetti, abbiamo due lingue. Farciamo con il prosciutto cotto a fette e la mozzarella che abbiamo fatto sgocciolare e tagliato a listarelle, aggiungiamo un pochino di passata di pomodoro, pochissimo, e origano. Richiudiamo l’impasto sul ripieno e abbiamo due sfilatini. Disponiamo sulla teglia e copriamo, facciamo lievitare 45 minuti.

Aggiungiamo un pochino di passata di pomodoro, poco, anche sulla superficie degli sfilatini, poi mozzarella tritata. Mettiamo in forno a 250° per circa 10 minuti e poi a 220° per 15 minuti.