Pane dalle Alpi con le mele, ricetta di Fulvio Marino

La super ricetta del pane con le mele, il pane delle Alpi di Fulvio Marino

La ricetta di Fulvio Marino del pane con le mele, il pane delle Alpi da E’ sempre mezzogiorno. Puntata speciale oggi 30 gennaio 2023 per E’ sempre mezzogiorno, puntata con l’immancabile ricetta di Fulvio Marino ma questa volta il pane è con le mele, davvero delizioso. Non solo mele nell’impasto ma a che noci e uvetta; in più Fulvio Marino aggiunge fettine di mela anche sulla superficie del pane delle Alpi- Ovviamente un po’ di zucchero, il burro e altri ingredienti ma più di tutto non dimentichiamo di tostare un po’ la farina di segale, darà un profumo speciale al pane alle mele di Fulvio Marino. Ecco la ricetta da non perdere.

Ricette E’ sempre mezzogiorno Fulvio Marino – Pane con le mele

Ingredienti per l’impasto: 400 g di farina tipo 0, 50 g di segale integrale, 50 g di farina integrale di grano tenero, 280 g di acqua, 8 g di lievito di birra, 30 g di zucchero, 10 g di sale, 50 g di burro, 50 g di noci, 50 g di uvetta, 50 g di mele a cubetti

Per guarnire: 2 mele a fette, Zucchero, Fiocchi di burro

Preparazione: questa volta facciamo una cosa speciale, la farina di segale la scaldiamo in padella, la tostiamo un po’, deve diventare ben calda. Nella ciotola versiamo la farina 0, il lievito fresco sbriciolato e parte dell’acqua, mescoliamo e aggiungiamo la farina di segale che abbiamo tostato e fatto anche raffreddare, aggiungiamo zucchero e ancora un po’ di acqua, impastiamo e poi uniamo il sale, l’acqua rimasta. Impastiamo e completiamo con il burro morbido a pezzetti. Copriamo e mettiamo in frigo per circa 1 ora.

Tagliamo le mele a dadini e aggiungiamo il succo di limone. All’impasto freddo aggiungiamo l’uvetta, le mele, le noci spezzettate. Impastiamo bene e poi facciamo lievitare coperto per 1 ora. Diamo la forma al pane e disponiamo sulla teglia, schiacciamo solo un po’. Decoriamo con le fettine di mela. Copriamo e facciamo lievitare 2 ore a temperatura ambiente. Completiamo con lo zucchero, fiocchetti di burro e mettiamo in forno a 240° per 20 minuti, poi abbassiamo a 200° per altri 20 minuti.