Ricetta Vincenzo Capuano: pizza friarielli e salsiccia

Che meraviglia la pizza friarielli e salsiccia, la ricetta tutta da seguire di Vincenzo Capuano

Che bune le pizze di Vincenzo Capuano, che buona la pizza friarielli e salsiccia mostrata nella cucina di E’ sempre mezzogiorno. E’ una pizza contemporanea, così la chiama Vincenzo Capuano. Il pizzaiolo napoletano ha mostrato tutti i passaggi con cura, ha preparato prima il prefermento con una lievitazione di 24 ore ma è importante che il primo composto venga solo mescolato in modo grossolano e non impastato. Poi si procede con l’impasto completo. Consigli da seguire anche per la cottura della pizza di Vincenzo Capuano. Ecco come si fa la pizza broccoli e salsiccia di Vincenzo Capuano dalle nuove ricette E’ sempre mezzogiorno.

Ricetta pizza friarielli e salsiccia di Vincezo Capuano – Ricetta E’ sempre mezzogiorno

Ingredienti: Per il prefermento:2 00 g di farina Manitoba, 100 ml di acqua fredda, 2 g di lievito di birra fresco

Per l’impasto: 200 g di farina 0, 140 ml di acqua, 7 g di sale

Per la farcitura: 100 g di provola affumicata, 150 g di friarielli ripassati, 80 g di salsiccia, olio evo, basilico

Preparazione: nella ciotola versiamo la farina manitoba per il prefermento, il lievito di birra fresco e sbriciolato, l’acqua fredda, mescoliamo in modo grossolano. Copriamo la ciotola e facciamo lievitare 24 ore a temperatura ambiente.

il giorno successivo aggiungiamo al prefermento la farina dell’impasto, aggiungiamo anche parte dell’acqua e iniziamo ad impastare. Aggiungiamo poi il sale e l’acqua avanzata. Completiamo l’impasto che sarà liscio e omogeneo.

Dividiamo l’impasto a metà, facciamo le pieghe, otteniamo due panetti ben lisci che disponiamo sulla teglia. Copriamo con la pellicola e lasciamo a temperatura ambiente, deve raddoppiare il suo volume.

Adesso stendiamo i due panetti lievitati, ci aiutiamo con un po’ di farina. Lasciamo i bordi delle due pizze più alti.

Abbiamo i friarielli ripassati in padella con olio, sale, se vogliamo anche del peperoncino. Condiamo la pizza al centro con i friarielli, la provola tagliata a fette, la salsiccia cruda sbriciolata.

Se abbiamo la pietra refrattaria nel forno la facciamo scaldare al massimo della temperatura, altrimenti possiamo usare la teglia del forno capovolta. Disponiamo la pizza sulla pietra o sulla teglia rovente, senza tirarla fuori. Copriamo la pizza con un coperchio adatto alla cottura in forno. 6 minuti a 250° ed è pronta.