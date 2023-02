Crespelle farcite, la ricetta di Mattia e Mauro Improta

Crespelle farcite che buone. E' la ricetta salata di Mattia e Mauro Improta

Crespelle farcite è la ricetta di Mattia e Mauro Improta, crespelle ripiene e salate per le ricette E’ sempre mezzogiorno. Un ripieno delizioso, questa l’idea degli Importa, cime di rapa saltate in padella, prosciutto di Praga, formaggio, mozzarella, burro ma in più a parte anche la salsa fatta con porri e patate, una vera golosità. Il tutto servito ben caldo. Non perdete questa e le altre ricette E’ sempre mezzogiorno. Questa settimana le ricette di Antonella Clerici sono dedicate al festival di Sanremo, le crespelle salate e ripiene degli Importa sono per Angelo di Francesco Renga. Ecco come si preparano in breve tempo.

Ricette Mauro Improta E’ sempre mezzogiorno – Crespelle farcite

Ingredienti: per le crespelle 180 g di farina di grano saraceno, 100 g di farina 00, 2 uova, 500 ml di latte, 100 ml di acqua, 100 g di burro

Per il ripieno delle crespelle: 200 g di prosciutto di Praga, 300 g di mozzarella, 100 g di formaggio grattugiato, 2 mazzetti di cime di rapa, 1 spicchio d’aglio, 1 peperoncino fresco, olio evo

Per la salsa: 1 porro, 2 patate medie, 300 ml di brodo vegetale, 1 bustina di zafferano, Sale

Per la gratinatura: Burro fuso, Formaggio grattugiato

Preparazione: cuociamo in padella le cime di rape con olio, aglio, peperoncino e sale.

Per la pastella versiamo il latte nella ciotola, aggiungiamo le uova intere, mescoliamo e aggiungiamo la farina, mescoliamo con la frusta, evitiamo i grumi. Uniamo il burro fuso, mescoliamo e lasciamo 30 minuti in frigo.

Scaldiamo bene la padella antiaderente, un pezzettino di burro con cui ungiamo tutta la padella e versiamo in primo mestolo, facciamo la prima crespella, poi tutte le altre.

Farciamo le crespelle con fette di prosciutto di Praga, cime di rapa cotti, formaggio grattugiato, mozzarella a fette, chiudiamo le crespelle. Disponiamo nella teglia imburrata, aggiungiamo sulle crespelle altro formaggio grattugiato, fiocchetti di burro, mettiamo in forno 15 minuti a 180°.

Per la salsa facciamo soffriggere il porro a fettine con un pochino di olio, Aggiungiamo le patate a dadini, farciamo andare, aggiungiamo brodo vegetale e facciamo cuocere. Completiamo con zafferano e frulliamo. Serviamo le crespelle farcite con la salsa.