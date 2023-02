Fulvio Marino, la ricetta della focaccia millebolle

Un risultato eccezionale con la ricetta di Fulvio Marino della focaccia millebolle

Una focaccia doppia di Fulcio Marino, la ricetta della focaccia millebolle. Un impasto che parte con l’autolisi e poi una serie di lievitazioni per ottenere una focaccia millebolle. Bella da vedere e di certo ottima da gustare. Fulvio Marino condisce la sua focaccia E’ sempre mezzogiorno con i pomodorini misti, con le olive taggiasche e non fa mancare l’origano. Quindi pomodorini rossi e gialli se li abbiamo ma non dimentichiamo di mettere un bel po’ di olio e di schiacciare i pomodorini e le olive un po’ nell’impasto. Non perdete questa e le altre ricette di Fulvio Marino e Antonella Clerici.

Ricette E’ sempre mezzogiorno Fulvio Marino – Focaccia millebolle

Ingredienti per l’autolisi: 500 g di farina 0, 250 g di acqua

Per l’impasto: 90 g di acqua, 4 g di lievito di birra, 10 g di sale, 50 g di olio evo

Per farcire: 300 g di pomodori ciliegino misti, 100 g di olive taggiasche, origano fresco

Preparazione: iniziamo dall’autolisi e nella ciotola mescoliamo la farina e l’acqua, otteniamo un composto liscio ma senza esagerare con la lavorazione. Copriamo e lasciamo 45 minuti a temperatura ambiente.

Aggiungiamo al composto il lievito di birra sbriciolato, quasi tutta l’acqua, impastiamo, poi aggiungiamo il sale e il resto dell’acqua. Impastiamo qualche minuti e completiamo con l’olio. Otteniamo un impasto liscio, copriamo e facciamo lievitare 1 ora e mezza a temperatura ambiente.

Prendiamo la teglia 20×30, la ungiamo con un bel po’ di olio. Diamo all’impasto una forma allungata, stendiamo sulla teglia ma senza grande cura, senza schiacciare l’impasto. Copriamo e facciamo lievitare 1 ora e mezza a temperatura ambiente.

Ungiamo le mani e schiacciamo l’impasto, lo stendiamo fino ai bordi della teglia. Aggiungiamo i pomodorini tagliati a metà e conditi con sale, origano e oli. Mettiamo anche le olive e copriamo, facciamo lievitare 20 minuti e mettiamo in forno a 24° per circa 30 minuti.