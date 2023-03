La ricetta della polenta concia, la ricetta di Francesca Marsetti da E' sempre mezzogiorno

Da non perdere la ricetta della polenta concia di Francesca Marsetti. E’ la ricetta della polenta con salsiccia e spinacini. Ovviamente non mancano il burro e il formaggio grattugiato anche se Lorenzo Biagiarelli fa notare che in questa polenta concia di E’ sempre mezzogiorno c’è poco burro. Possiamo aggiungerne altro ma sarà anche una polenta molto più calorica. La ricetta della polenta concia con salsiccia e spinacini è semplice, occorre solo tanta pazienza per la cottura della polenta, ben 45 minuti mescolando spesso. Grande gioia durante questa ricetta per Antonella Clerici che ha ricevuto la sorpresa di Paola e Chiara che hanno insegnato a tutti il balletto di Furore. Non perdete questa e le altre ricette E’ sempre mezzogiorno, come sempre in onda dal lunedì al venerdì su Rai 1. Ecco la ricetta del primo marzo 2023 per fare la polenta concia.

Ricette E’ sempre mezzogiorno – Polenta concia di Francesca Marsetti

Ingredienti: 500 g di farina di mais, 2 l di acqua, 10 g di sale, 2 salamine fresche, 200 g di spinaci freschi, 50 g di burro, 6 foglie di salvia, 50 g di formaggio grattugiato, noce moscata

Preparazione: sciogliamo il burro con le foglie di salvia. Nella padella sgraniamo la salsiccia e facciamo andare con gli spinacini.

Per la polenta scaldiamo l’acqua nella pentola, saliamo e versiamo la farina di mais a pioggia, mescolano. Facciamo cuocere per circa 45 minuti mescolando spess. Aggiungiamo alla fine il burro alla salvia, il formaggio grattugiato, mescoliamo, aggiungiamo anche un po’ di salsiccia e spinacini, mescoliamo. Serviamo aggiungendo in ogni piatto la salsiccia con gli spinacini e il goloso burro. Serviamo la polenta ben calda.

Lorenzo Biagiarelli fa notare alla Marsetti che c’è poco burro in questa polenta, che quello non dovrebbe mancare. Possiamo ovviamene aggiungerne altro per dare più sapore ma anche tante calorie in più.