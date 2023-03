Ricette Fulvio Marino: schissotto veneto, la focaccia sfogliata

Non è una focaccia ma è molto di più è lo schissotto veneto, la focaccia sfogliata, ricetta di Fulvio Marino

Conoscete la ricetta dello schissotto veneto? E’ la ricetta della focaccia sfogliata di Fulvio Marino, è la ricetta E’ sempre mezzogiorno del 3 marzo 2023. Non è una semplice focaccia ma dentro c’è tanto strutto, davvero un bel po’; inoltre è una focaccia che subisce più passaggi e più lievitazioni prima di entrare in forno. Non perdete la ricetta di Fulvio Marino per la focaccia con lo strutto, lo schissotto veneto. Non perdete anche le altre ricette E’ sempre mezzogiorno. Possiamo poi farcire o gustare la focaccia sfoglia E’ sempre mezzogiorno come preferiamo magari con ottime fette di prosciutto crudo.

Ricette Fulvio Marino E’ sempre mezzogiorno – Focaccia sfogliata, schissotto veneto

Ingredienti per l’impasto 500 g di farina tipo 0, 6 g di lievito di birra fresco, 250 ml di acqua, 20 ml di grappa, 20 g di zucchero, 10 g di sale, 40 g di olio evo

Per sfogliare: 80 g di strutto

Preparazione: nella ciotola versiamo la farina 0 e il lievito di birra fresco sbriciolato, quasi tutta l’acqua e mescoliamo. Poi aggiungiamo lo zucchero e un po’ di acqua, mescoliamo e uniamo il sale e tutta l’acqua, anche la grappa. Impastiamo e alla fine aggiungiamo anche l’olio di oliva, completiamo l’impasto. Copriamo e facciamo lievitare 1 ora a temperatura ambiente.

Versiamo l’impasto sul tavolo e dividiamo in tre parti. Stendiamo ogni parte con il mattarello, abbiamo così tre lingue sottili, il più simili possibile. Su ognuna spalmiamo un velo di strutto, le sovrapponiamo. Passiamo sulle lingue il mattarello e pieghiamo. Copriamo e facciamo lievitare ancora 1 ora a temperatura ambiente.

Adesso stendiamo l’impasto lievitato, lo facciamo con le mani e disponiamo nella teglia ben unta con lo strutto. Con un coltello creiamo una griglia sulla superficie della focaccia. Copriamo e ancora mezz’ora di lievitazione sempre a temperatura ambiente. Poi spalmiamo sopra altro strutto e mettiamo in forno a 220° per circa 15 minuti poi a 200° per circa 10 minuti.