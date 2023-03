Buonissimo lo strudel di verdure, la ricetta di Ivano Ricchebono per E' sempre mezzogiorno

Dalle nuove ricette E’ sempre mezzogiorno la ricetta dello strudel di verdure, una golosità di Ivano Ricchebono. Anche questa è una ricetta da non perdere ma per ottenere un ottimo strudel di verdure dobbiamo preparare tutto in casa anche l’impasto. Niente di difficile, iniziamo proprio dalla pasta che poi mettiamo in frigorifero. Farina, burro, vino bianco secco, un uovo intero e sale, basta questo per ottenere un ottimo impasto. Per il ripieno di verdure dello strudel Ivano Ricchebono suggerisce radicchio, spinaci, cime di rapa, cavolini di Bruxelles, cime di broccolo, carciofi spina e Porro. Non perdete quindi la ricetta dello strudel E’ sempre mezzogiorno e le altre ricette di Antonella Clerici e i suoi chef, ogni giorno a mezzogiorno su Rai Uno.

Ricette Ivano Ricchebono – Strudel di verdure E’ sempre mezzogiorno

Ingredienti per l’impasto 250 g di farina 00, 125 g di burro, 70 ml di vino bianco secco, 1 uovo, 8 g di sale

Per il ripieno: ½ radicchio, 400 g di spinaci, 1 mazzetto di cime di rapa, 200 g di cavolini di Bruxelles, 200 g di cime di broccolo, 3 carciofi spina, 1 porro, 1 spicchio di aglio, 50 g di burro

Per la fonduta: 400 ml di panna, 200 g di gorgonzola

Preparazione: nella ciotola versiamo la farina e aggiungiamo il burro morbido a pezzetti, aggiungiamo anche il sale, il vino bianco, l’uovo. Impastiamo il tutto e otteniamo un panetto omogeneo che avvolgiamo nella pellicola, mettiamo in frigo per mezz’ora.

intanto prepariamo il ripieno, in padella sciogliamo il burro con lo spicchio d’aglio, aggiungiamo il porro affettato, il radicchio affettato, le cime di rapa tritate al coltello e gli spinaci freschi. Facciamo andare e dopo aggiungiamo i carciofi che abbiamo pulito e tagliato a fette sottili. A parte lessiamo i cavoletti di Bruxelles e le cimette di broccolo siciliano, scoliamo e tagliamo a pezzetti, aggiungiamo in padella. Saliamo e pepiamo, facciamo insaporire e poi raffreddare.

Nel pentolino versiamo la panna e la facciamo scaldare, aggiungiamo il gorgonzola a pezzetti, facciamo sciogliere mescolando.

Stendiamo l’impasto freddo con il mattarello, otteniamo una sfoglia sottile. Spennelliamo la sfoglia con la fonduta di gorgonzola, aggiungiamo le verdure cotte e lasciate raffreddare. Ripieghiamo la sfoglia sul ripieno, sigilliamo bene i bordi e otteniamo la forma dello strudel .in superficie facciamo delle incisioni. Mettiamo in forno a 180 ° per minimo 20 minuti punto lasciamo intiepidire e tagliamo lo strudel a fette, serviamo con la fonduta avanzata.