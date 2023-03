Empanadas alle verdure, la ricetta di Francesca Marsetti

Da provare subito la ricetta delle empanadas alle verdure di Francesca Marsetti

Dalle nuove ricette E’ sempre mezzogiorno di Francesca Marsetti la ricetta delle empanadas alle verdure. iniziamo dall’impasto che è davvero semplicissimo e utilizziamo solo farina, acqua, olio, sale e poi passiamo al ripieno fatto con piselli, patate, spinaci, aggiungiamo anche la feta. La ricetta delle empanadas di oggi 14 marzo 2023 di Francesca Marsetti per E’ sempre mezzogiorno nasce da un’idea di Angela Frenda, ospite oggi di Antonella Clerici. Con le empanadas andiamo fino in Argentina, Angela Frenda ci racconta la vita di Maradona ma è poi Francesca Marsetti a preparare le empanadas alle verdure. Possiamo quindi scegliere anche un ripieno diverso per queste golose empanadas che ovviamente dobbiamo friggere. Facciamo però attenzione alla chiusura delle mezzelune, possiamo anche utilizzare dell’uovo da spennellare sui bordi dei dischetti per evitare che le empanadas si aprano durante la cottura in olio bollente. Ecco la ricetta delle empanadas ha le verdure di Francesca Marsetti eappuntamento a domani per le altre ricette con Antonella Clerici.

Ingredienti per l’impasto: 250 g di farina 00,125 ml di acqua, 20 g di olio, sale, uovo per spennellare, olio di semi per friggere

Per il ripieno: 250 g di piselli, 200 g di patate lesse, 200 g di spinaci, 1 scalogno, 50 g di feta, cumino, olio evo, sale e pepe

Preparazione: impastiamo la farina con l’acqua, l’olio e un po’ di sale, otteniamo il panetto che avvolgiamo nella pellicola e lasciamo riposare 30 minuti.

Tritiamo lo scalogno e lo facciamo andare in padella con un pochino di olio. Aggiungiamo i piselli, facciamo andare e poi aggiungiamo anche gli spinacini che facciamo cuocere velocemente. Togliamo dal fuoco e aggiungiamo le patate che abbiamo già lessato e schiacciato, aggiungiamo anche cumino, sale, pepe.

Con il mattarello tiriamo la sfoglia sottile e otteniamo dei dischetti, al centro di ogni dischetto mettiamo un po’ di ripieno e un po’ di feta sbriciolata. Richiudiamo il dischetto otteniamo la mezzaluna, chiudiamo bene i bordi, facciamo in modo che il ripieno non fuoriesca in cottura. Scaldiamo abbondante olio nella padella e friggiamo le empanadas rigirandole più volte, facciamo dorare. Scoliamo su carta da cucina per eliminare l’unto in eccesso.