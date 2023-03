Involtini primavera, la ricetta dei gemelli Billi

La ricetta dei gemelli Billi degli involtini primavera, la ricetta E' sempre mezzogiorno

Che buoni gli involtini primavera e con la ricetta dei gemelli Billi farli è davvero semplice. La ricetta degli involtini primavera E’ sempre mezzogiorno del 20 marzo 2023, la ricetta di una vera delizia da friggere ma all’interno, il ripieno degli involtini è di verdire. Strano ma vero gli involtini primavera piacciono davvero a tutti. I gemelli Billi preparano il tutto, tagliamo le verdure tutte molto sottili, a striscioline. Scelgono quelle giuste, quindi cavolo cappuccio, carote, asparagi, finocchi, porri, una vera delizia. Non perdete questa e le altre ricette con Antonella Clerici e i fratelli Billi, la ricetta per fare gli involtini primavera.

Ricette Gemelli Billi E’ sempre mezzogiorno – Involtini primavera

Ingredienti per gli involtini primavera: 8 fogli per involtini, 300 g di cavolo cappuccio,100 g di carote,100 g di asparagi,100 g di finocchi,100 g di porri, 60 ml di vino bianco,1 albume,1 l di olio semi di arachidi, sale e pepe

Per la salsa agrodolce: 130 g di concentrato di pomodoro, 500 g di acqua,125 g di zucchero,125 ml di aceto di vino bianco, 35 g di fecola di patate, 5 cucchiai d’acqua

Preparazione: laviamo le verdure suggerite e le affettiamo molto sottili, tutte allo stesso modo. In padella scaldiamo un po’ di olio e saltiamo le verdure, saliamo, pepiamo, devono restare croccanti, cotte ma non troppo.

Usiamo la pasta sfoglia ma la pasta fillo è la scelta migliore. Ritagliamo i quadrati e li spennelliamo agli angoli con un po’ di albume sbattuto. Farciamo al centro con le verdure e ripieghiamo la sfoglia sul ripieno, così formiamo un triangolo. Adesso gli angoli del triangolo li pieghiamo verso il centro, fermiamo con un po’ di albume. Arrotoliamo e abbiamo l’involtino.

Friggiamo gli involtini primavera in padella con olio profondo e ben caldo, rigiriamo più volte ma con delicatezza e facciamo dorare. Scoliamo su carta da cucina per eliminare l’unto in eccesso.

Per la salsa mescoliamo la fecola con 5 cucchiai di acqua fredda, mescoliamo. Nel pentolino scaldiamo l’acqua rimasta con lo zucchero, aggiungiamo la fecola preparata prima, mescoliamo e aggiungiamo aceto e concentrato di pomodoro. Portiamo a bollore mescolando, facciamo poi raffreddare. Serviamo involtini con salsa agrodolce.