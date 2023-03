Ricette Fulvio Marino: panini dell’Ogliastra

Che buoni i panini dell'Ogliastra di Fulvio Marino con patate e pecorino, la ricetta E' sempre mezzogiorno

Che buoni i panini dell’Ogliastra di Fulvio Marino, la ricetta del 23 marzo 2023 da E’ sempre mezzogiorno. Fulvio marino dopo avere preparato i golosi panini ripieni li ha fatti assaggiare a tutti, anche a Stefano De Martino, l’ospite a sorpresa di Antonella Clerici. Per l’impasto nulla di più semplice ma non dimentichiamo lo zucchero di canna. Per il ripieno abbiamo le patate, aglio, pecorino fresco, menta fresca, olio e sale. Avremo i panini all’Ogliastra perfetti in tante occasioni, da servire per uno spuntino salato molto goloso o anche a tavola. Ecco la ricetta E’ sempre mezzogiorno per i panini dell’Ogliastra di Fulvio Marino.

Ricette Fulvio Marino E’ sempre mezzogiorno – Panini dell’Ogliastra

Ingredienti per l’impasto: 500 g di semola di grano duro, 300 ml di acqua, 30 g di zucchero di canna, 8 g di lievito di birra fresco, 12 g di sale

Per il ripieno: 800 g di patate, 100 g di pecorino fresco, 1 spicchio d’aglio, foglie di menta fresca, olio evo, sale

Preparazione: per il ripieno lessiamo le patate con la buccia, peliamo, schiacciamo e passiamo per qualche minuto in padella con dell’olio e l’aglio tritato. A fuoco spento aggiungiamo gradualmente il pecorino grattugiato e la menta tritata.

Per l’impasto: impastiamo la farina con l’acqua e il lievito per qualche minuto, aggiungiamo lo zucchero di canna, il sale e ultimiamo l’impasto fino a formare una palla ben compatta, lasciamo riposare per 2 ore. A questo punto stendiamo l’impasto a uno spessore di circa 5 mm. Formiamo dei dischi con un coppapasta di 10 cm e adagiamo su ognuno di questi un po’ di ripieno al centro. Rialziamo i bordi di ogni disco, riportandoli verso il centro, sul ripieno. Mettiamo i panini finiti su una teglia foderata di carta forno e lasciamo lievitare per 30 minuti. Spennelliamo con olio sbattuto con un paio di cucchiai d’acqua e inforniamo a 180° per 25 minuti.