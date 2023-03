Fulvio Marino, ricetta del calzone pugliese

Ed ecco la ricetta da non perdere del calzone pugliese di Fulvio Marino da E' sempre mezzogiorno

Dalle nuove ricette E’ sempre mezzogiorno la ricetta del calzone pugliese, la ricetta di Fulvio Marino. calzone pugliese ma per molti è una torta rustica con ripieno di verdure. L’impasto è con l’aggiunta di olio e vino bianco; il ripieno è con sponsali, acciughe, olive nere, uvetta e prezzemolo. C’è chi commenta che il calzone pugliese presentato da Fulvio Marino nella puntata del 24 marzo 2023 di E’ sempre mezzogiorno nella versione barese è senza uvetta ma c’è nel ripieno anche qualche pomodoro e un formaggio pugliese, una crema di formaggio piccante che rende più saporito il ripieno. Non perdete però questa ricetta del calzone pugliese di Fulvio Marino, ma possiamo anche giocare con il gusto dei tanti ripieni. Ecco la ricetta E’ sempre mezzogiorno di Fulvio Marino, come sempre da seguire dal lunedì al venerdì alle 12 su Rai 1 con Antonella Clerici.

Ricette E’ sempre mezzogiorno Fulvio Marino – Calzone pugliese

Ingredienti per l’impasto: 250 g di farina 00, 250 g di semola di grano duro, 6 g di lievito di birra fresco, 200 ml di acqua, 100 ml di vino bianco, 40 g di olio evo, 15 g di sale

Per il ripieno: 700 kg di sponsali, 5 filetti di acciughe, 50 g di olive nere baresi, 50 g di uvetta, prezzemolo, olio evo, sale e pepe

Preparazione: per il ripieno puliamo le sponsali e le tagliamo a rondelle di circa 1 cm. In un tegame con dell’olio uniamo le sponsali e facciamo cuocere fino a quando non saranno appassite. Aggiungiamo il prezzemolo tritato, le olive, l’uvetta e le acciughe. Aggiustiamo di sale e pepe e continuiamo la cottura per circa 1 ora. Lasciamo raffreddare.Per l’impasto: versiamo all’interno della ciotola tutti gli ingredienti tranne il sale e l’olio, che verranno aggiunto dopo pochi minuti, ed impastiamo fino ad avere un composto liscio ed omogeneo. Lasciamo lievitare l’impasto per circa 18 ore in frigorifero. Una volta terminata la lievitazione, versiamo l’impasto sul piano di lavoro, dividiamo in due palline e mettiamo a riposare per 3 ore a temperatura ambiente. Stendiamo una pallina sul banco leggermente infarinato, adagiamo su una teglia rotonda e farciamo con il ripieno. Stendiamo l’altra pallina e copriamo il ripieno, sigilliamo bene i bordi. Mettiamo in forno e cuociamo a 250° per 20 minuti.