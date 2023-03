Pancake dolce e salato, le ricette di Francesca Marsetti

Le ricette dei pancake dolci e pancake salati di Francesca Marsetti per E' sempre mezzogiorno

Pancake dolce o pancake salato? Francesca Marsetti accontenta tutti con la nuova ricetta E’ sempre mezzogiorno del 28 marzo 2023 e con un solo impasto propone due farciture. Colazione dolce o salata ce n’è per tutti e dalle ricette E’ sempre mezzogiorno ecco i pancake dolci con formaggio che diventa dolce, fragole e mirtilli ma possiamo usare anche altra frutta fresca. Per i pancake salati invece il formaggio diventa goloso con altri ingredienti e in più il suggerimento è il salmone ma anche in questo caso scegliamo ciò che preferiamo. Ecco la ricetta dei pancake di Francesca Marsetti per E’ sempre mezzogiorno.

Ricette pancake dolce salato Francesca Marsetti – E’ sempre mezzogiorno

Ingredienti: 300 g di farina 0, 400 ml di latte intero, 80 g di burro fuso, 5 g di zucchero, 2 uova, ½ cucchiaino di lievito in polvere, sale

Per la farcitura dolce: 200 g di fragole, 150 g di mirtilli, 250 g di formaggio spalmabile, 50 g di zucchero, succo di ½ limone, 1 baccello di vaniglia, sciroppo d’acero

Per la farcitura salata: 100 g di salmone affumicato, 200 g di zucchine, 100 g di mandorle a lamelle, 250 g di formaggio spalmabile, 1 limone, erba cipollina, pepe rosa

Preparazione: lavoriamo i tuorli con lo zucchero e un pizzico di sale, uniamo poi la farina e amalgamiamo bene. Solo dopo aggiungiamo il latte un po’ alla volta, lavoriamo sempre con la frusta, evitiamo i grumi. Aggiungiamo il lievito che abbiamo setacciato, mescoliamo e adesso uniamo gli albumi montati a neve. Mescoliamo e aggiungiamo il burro fuso.

Scaldiamo la padella unta con un po’ di burro ma va ben anche l’olio di semi. Versiamo con il mestolo un po’ della pastella e facciamo dorare bene, cuociamo dall’altro lato. Proseguiamo così terminando l’impasto e aggiungendo in padella quando necessario un po’ di burro.

Per la farcitura dolce lavoriamo il formaggio con lo zucchero, vaniglia e scorza grattugiata di limone, spalmiamo sul pancake e completiamo con fragole condite con zucchero e limone, anche i mirtilli e per finire lo sciroppo d’acero.

Per la versione salata lavoriamo invece il formaggio con sale, pepe, scorza di limone grattugiata, spalmiamo sul pancake e completiamo con salmone affumicato e zucchine condite.