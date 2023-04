Polpettone ripieno e peperoni, ricetta di David Fiordigiglio

Un polpettone ripieno e con contorno di peperoni, è la ricetta di David Fiordigiglio

Dalle nuove ricette E’ sempre mezzogiorno ecco la ricetta del polpettone ripieno con le cime di rapa e servito con un contorno di peperoni cotti in padella. Un secondo piatto completo e gustoso, un piatto colorato ma anche salutare. Non c’è niente di fritto, a parte le cime di rapa saltate in padella. E’ una delle ricette di David Fiordigiglio, è una delle ricette di Antonella Clerici da provare subito. Nei prossimi mesi sarà il pranzo perfetto, la cena perfetta in tante occasioni, un ottimo piatto sia caldo che freddo. Non perdete questa e le altre ricette ogni giorno dal lunedì al venerdì su Rai 1. Ecco come si fa il polpettone ripieno con contorno di peperoni.

Ricette E’ sempre mezzogiorno David Fiordigiglio – Polpettone ripieno e peperoni

Ingredienti per il polpettone 400 g di coppa di maiale macinata, 600 g di polpa di manzo macinata, 150 g di pancetta affumicata arrostita, 3 uova, 200 g di formaggio grattugiato, 100 g di pecorino romano, 5 g di pepe nero, 5 g di pepe bianco, 18 g di sale fino

Per il ripieno: 1 kg di cime di rapa, 60 g di olio evo, 3 spicchi d’aglio, 1/2 peperoncino, 4 g di sale grosso, 2 g di zucchero, 300 g di provola affumicata a fette

Per i peperoni: 1 kg di peperoni rossi, gialli, verdi, 80 g di olive di Gaeta denocciolate, 15 g capperi sotto sale, 2 spicchi d’aglio tritati, 1 acciuga sott’olio, 8 g di origano siciliano, 12 g di sale grosso, 70 g di olio di semi di girasole

Preparazione: puliamo le cime di rapa e cuociamo in padella con un bel po’ di olio, aglio, peperoncino, facciamo cuocere bene, saliamo, facciamo poi raffreddare.

Nella ciotola versiamo le carni macinate, sale, pepe sia nero che bianco macinato fresco, amalgamiamo e poi aggiungiamo la pancetta tritata al coltello ma già rosolata in padella. Aggiungiamo le uova, i formaggi grattugiati, amalgamiamo bene il tutto. Versiamo il composto sulla carta forno e diamo la forma di un rettangolo spesso più di 1 cm. Farciamo con le verdure cotte e raffreddare, aggiungiamo le fette di provola e arrotoliamo. Abbiamo il polpettone che disponiamo nella teglia. Olio in superficie e mettiamo in forno a 190° per circa 1 ora.

Per il contorno facciamo soffriggere con un po’ di olio l’aglio, le olive, i capperi e l’acciuga. Puliamo i peperoni, tagliamo a striscioline senza semi e filamenti bianchi, versiamo in padella, sale, origano e facciamo cuocere coperto. Serviamo le fette di polpettone con i peperoni.