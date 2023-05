Sushi vegetariano, la ricetta di Francesa Marsetti e Angela Frenda

La ricetta del sushi vegetariano di Francesca Marsetti e Angela Frenda da E' sempre mezzogiorno

Francesca Marsetti ed Angela Frenda a E’ sempre mezzogiorno rendono omaggio alla cucina giapponese con la ricetta del sushi vegetariano. Ricetta del 16 maggio 2023 e la Marsetti inizia con la cottura del riso e la preparazione dell’avocado. Un ripieno colorato e ricco di verdure, selezionando quelle dai colori più vivaci e dal gusto intenso come asparagi carote, lattuga riccia e avocado. Naturalmente si può decidere di inserire qualsiasi tipo di verdura e di colore, come anche la barbabietola e il radicchio se si vuole puntare tutto sul rosso. Francesca Marsetti per il suo sushi vegetariano sceglie anche l’avocado e non solo la salsa di soia. Non perdete dalle nuove ricette E’ sempre mezzogiorno l’ottimo sushi vegetariano. Ecco come si fa.

Ingredienti: 400 g di riso per sushi, 400 ml di acqua, 80 ml di aceto di riso, 6 fogli di alga nori, 200 g di asparagi, 200 g di carote, 200 g di maionese, 1 cespo di lattuga riccia, 1 avocado, 200 ml di salsa di soia, semi di sesamo, succo di lime, peperoncino fresco, olio evo

Preparazione: è davvero molto semplice, iniziamo cuocendo il riso ma che sia quello adatto per il sushi, va bene anche l’originario, altrimenti il risultato sarà pessimo. Lo laviamo tre volte e lo cuociamo in acqua bollente e salata, lo scoliamo bene e lo condiamo con aceto di riso, sale e zucchero. Bagniamo le mani e mettiamo una porzione di 130 grammi di riso sul foglio di alga nori, sesamo bianco e nero, altro foglio di alga e maionese, asparago cotto al vapore oppure bastoncini di carote lessati con un po’ di curcuma. Aggiungiamo anche insalata riccia, arrotoliamo pressando e abbiamo il rotolo.

Bagniamo sempre le mani, bagniamo il coltello e tagliamo a pezzi uguali. Serviamo con la salsa di soia.

Tagliamo l’avocado a pezzetti e lo condiamo con olio, sale e pepe, il peperoncino e succo di lime, mescoliamo bene e schiacciamo con la forchetta. Aggiungiamo su ogni porzione.