Le ricette di Maria: la challah il pane dello shabbat a forma di treccia

Maria riesce sempre a stupirci passando dalla torta al cacao agli spaghetti acqua e limone e poi prepara le trecce di pane shabbat. Da una tradizione all’altra le ricette di Maria Speranza ci portano a scoprire un pane ebraico che ogni sabato arriva in tavola e sempre in coppia per simboleggiare la doppia porzione di manna che Dio elargì agli israeliani nel deserto alla vigilia del sabato (shabbat) e delle feste. Un pane buonissimo che è simile al pan brioche ma che ha di certo un valore simbolico importante. Il pane va fatto forma di treccia come ci mostra la ricetta della nostra Maria. Se volete potete diminuire la quantità di lievito di birra e ovviamente aumentare il tempo di lievitazione. Non perdete questa e le altre ricette di Maria, lei ovviamente già ha preparato il pane shabbat.

LE RICETTE DI MARIA – LE TRECCINE DI PANE SHABBAT

Ingredienti pane shabbat: 1 Kg di farina, 3 uova, 9 cucchiai di zucchero, 1 cucchiaio di sale, 1 cubetto di lievito, mezzo bicchiere di olio di semi di girasole, acqua o latte q.b.

Preparazione pane shabbat: prepariamo il panetto con un po’ di zucchero, il lievito e l’acqua tiepida, lasciamo che si gonfi e poi aggiungiamo la farina e tutti gli altri ingredienti, quindi il sale, l’olio e l’acqua o il latte necessari. Impastiamo il tutto per circa 10 minuti. Dobbiamo ottenere un impasto morbido ma che non sia troppo molle. facciamo lievitare l’impasto per circa 3 o 4 ore.

Una volta lievitato l’impasto facciamo le trecce, basta semplicemente prendere tre filoncini di impasto e intrecciarli. Disponiamo sulla teglia foderata con la carta forno e spennelliamo con l’uovo sbattuto, aggiungiamo se vogliamo anche dei semi di sesamo. Mettiamo in forno a 180 gradi già raggiunti per circa 25 – 30 minuti.