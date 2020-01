Angelica Sepe, la ricetta della platessa alla mediterranea per La prova del cuoco

La ricetta di Angelica Sepe vista a La prova del cuoco oggi 16 gennaio 2020 del filetto di platessa alla mediterranea è un altro secondo piatto ottimo per tutta la famiglia. Un modo semplice, veloce ma goloso si preparare il pesce, in questo la Sepe usa i filetti di platessa. Li troviamo già pronti anche surgelati. Un sughetto goloso ma per prepararlo dobbiamo prima preparare la salsa marinara. La salsa che la Sepe consiglia la possiamo conservare in frigo anche per un anno, sarà la nostra alleata in cucina per dare più gusto ai nostri piatti. Di seguito ingredienti e preparazione per una delle ricette La prova del cuoco da non perdere. Ecco come si fanno i filetti di platessa alla mediterranea di Angelica Sepe.

RICETTA DI ANGELICA SEPE – FACCIAMO LA PLATESSA ALLA MEDITERRANEA

Ingredienti: 4 filetti di platessa, 300 g polpa di pomodoro, 30 g olive nere, 2 alici di Cetara, 1 spicchi d’aglio, farina 00, capperi, olio evo, prezzemolo, sale, pepe

Preparazione: iniziamo con la salsa marinara e nel bicchiere alto del mixer mettiamo una manciata di capperi, una manciata di olive nere denocciolate e a pezzetti, il prezzemolo, le foglie di basilico fresco, due spicchi di aglio e i filetti di alici sott’olio, aggiungiamo abbondante olio e frulliamo con il mixer a immersione, otteniamo una crema che messa in frigo possiamo conservare a lungo, anche un anno. Sarà perfetta da aggiungere a sughi o altri piatti.





In padella mettiamo due cucchiai abbondanti di salsa marinara, scaldiamo e aggiungiamo un filo di olio. Asciughiamo i filetti di platessa e li passiamo nella farina, facciamo soffriggere in padella con la salsa, aggiungiamo il prezzemolo e il basilico tritato. Adesso uniamo anche la polpa di pomodoro, 2 filetti di alici e qualche oliva denocciolata, saliamo. Copriamo e facciamo cuocere 5 minuti. Facciamo riposare e poi serviamo, magari con le fette di pane fritto.