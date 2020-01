Diego Bongiovanni cucina il super involtino alla valdostana, ricetta La prova del cuoco

Un’altra ricetta La prova del cuoco da provare subito ed è la ricetta del super involtino di Diego Bongiovanni. Come sempre il simpatico e allegro chef de La prova del cuoco ci suggerisce ricette furbe, facili e veloci. Invece di preparare tanti involtini facciamo un unico grande involtino ripieno di formaggio e prosciutto cotto. Cuociamo in forno o in padella e avremo un secondo piatto ottimo per tutta la famiglia. Serviamo a fette aggiungendo magari i funghi pioppini, anche questi preparati con una ricetta vista a La prova del cuoco oggi 16 gennaio 2020. Ecco come Diego a La prova del cuoco oggi ha preparato il suo rotolo di carne con formaggio e prosciutto.

LA RICETTA DEL SUPER INVOLTINO ALLA VALDOSTANA DI DIEGO BONGIOVANNI – RICETTE LA PROVA DEL CUOCO 16 GENNAIO 2020

Ingredienti super involtino La prova del cuoco: 10 fette di coscia di vitello, 13 fette di prosciutto cotto, 500 g fontina, 200 ml vino bianco, 500 g funghi pioppini, erbe aromatiche, aglio, prezzemolo, olio evo, sale e pepe





Preparazione: disponiamo le fette di carne su un foglio di carta forno lungo, sopra adagiamo un foglio di pellicola e battiamo con il batticarne così otteniamo la carne più sottile ma anche un’unica fetta grande. Togliamo la pellicola e sulla carne disponiamo le fette di prosciutto cotto e poi la fontina grattugiata. Arrotoliamo la carne aiutandoci con la carta forno, dobbiamo ottenere un rotolo ben stretto, come si fa con l’arrosto. Leghiamo il rotolo con lo spago e saliamo.

In un tegame facciamo scaldare un po’ di olio con lo spicchio d’aglio e il mazzetto di erbe aromatiche. Facciamo rosolare la carne su tutti i lati, si deve sigillare, facciamo attenzione a non bucarla. Sfumiamo con il vino bianco e copriamo. Facciamo cuocere a fiamma bassa per 50 minuti o possiamo cuocere in forno a 180 gradi per 1 ora.

Come contorno possiamo preparare i funghi pioppini, li puliamo, li lessiamo per 1 o 2 minuti, scoliamo e saltiamo in padella con olio e aglio, saliamo e se vogliamo aggiungiamo le erbe aromatiche. Serviamo l’involtino a fette con i pioppini, il tutto ben caldo.