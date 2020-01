Ricette Pascucci, orata al forno con patate per La prova del cuoco

La ricetta La prova del cuoco oggi 24 gennaio 2020 di Gianfranco Pascucci è orata al forno con le patate, la ricetta di un secondo piatto ovviamente a base di pesce. Una vera bontà anche questo secondo piatto di oggi dello chef stellato, una ricetta La prova del cuoco semplice, veloce da eseguire. L’orata cotta al forno è un classico ma sono le verdure che aggiungiamo a dare sapore al pesce. In più il consiglio del brodo vegetale e come completare tutto, come sempre le ricette di Pascucci a La prova del cuoco sono delle vere e proprie lezioni di cucina. Non periamo altro tempo ecco dalle nuove ricette La prova del cuoco la ricetta per cucinare l’orata con patate al forno di Pascucci.

LA RICETTA DI GIANFRANCO PASCUCCI DELL’ORATA AL FORNO CON LE PATATE – RICETTE LA PROVA DEL CUOCO OGGI 24 GENNAIO 2020

Ingredienti orata a forno di Passucci: 1,2 kg di orata, 2 spicchi di aglio, 1 costa di sedano, 2 pomodori, 1 carota, mezzo finocchio, 4 patate medie, 2 rape bianche, 3 funghi champignon, vino bianco, brodo vegetale, erbe aromatiche, olio evo, sale e pepe





Preparazione: puliamo il pesce, lo evisceriamo. Laviamo le verdure e le tagliamo in modo grossolano. Disponiamo tutto sulla teglia e condiamo con sale, olio e pepe. Aggiungiamo anche un po’ di brodo vegetale e le erbe aromatiche. Mettiamo in forno per circa 20 minuti a 180 gradi. Dopo la cottura disponiamo il pesce in un piatto da portata. Le verdure invece le schiacciamo in modo grossolano e le versiamo in una pentola, aggiungiamo un mestolo di brodo vegetale, un po’ di vino bianco e facciamo cuocere a fiamma sostenuta per circa 5 minuti, se necessario frulliamo. Filtriamo e con questo nappiamo il pesce. Parte delle patate le teniamo da parte, non le schiacciamo, non le schiacciamo e completiamo così il piatto servito con filetti di pesce.