La ricetta di Persegani bauletti di coppa fresca alla birra per le ricette La prova del cuoco

Un secondo piatto con contorno perfetti a La prova del cuoco oggi 12 febbraio 2020 ed è la ricetta di Persegani dei bauletti di carne alla birra con contorno di patate. Ancora una volta alle nuove ricette La prova del cuoco Daniele Persegani ha aggiunto la ricetta di un ottimo secondo piatto, la carne ripiena di salsiccia diventa un. bauletto e la serviamo con le patate lesse ma cotte in modo speciale. Due ricette in una oggi grazie al bravissimo e simpaticissimo Persegani. I bauletti di coppa fresca con la salsiccia e la salsina alla birra. Un’idea da non perdere per tutta la famiglia ma attenzione perché magari non a tutti piace il sapore della birra. Ecco la ricetta di oggi di Daniele Persegani per le ricette del mercoledì del cooking show di Rai.

LA RICETTA DI DANIELE PERSEGANI DEI BAULETTI DI COPPA FRESCA ALLA BIRRA – RICETTE LA PROVA DEL CUOCO

Ingredienti: 6 fette di coppa fresca di maiale, 3 salsicce, 1 mazzetto di salvia, 1 rete di maiale, 800 g di scalogni, 300 ml di birra scura, olio evo, pepe e sale

Per le patate: 800 g di patate, 1 mazzetto di prezzemolo, aceto bianco, sale e olio evo

Preparazione: con il batticarne battiamo le fettine di capocollo e su ognuna al centro disponiamo un pezzetto di salsiccia e una foglia di salvia. Chiudiamo le fettine farcite ottenendo un pacchetto. Arrotoliamo l pacchetto nella rete di maiale e facciamo soffriggere in padella con olio, saliamo e pepiamo.

In un’altra padella facciamo rosolare gli scalogni tagliati a metà con olio, saliamo e pepiamo, aggiungiamo i bauletti di carne e versiamo anche la birra in padella. Facciamo adesso cuocere a fiamma bassa, dobbiamo ottenere una salsa densa.

Passiamo alle patate che tagliamo a cubotti, lessiamo con olio, aceto, sale e prezzemolo, poi schiacciamo in modo grossolano. Serviamo la carne con le patate