La ricetta del finto arrosto di Diego Bongiovanni per le ricette La prova del cuoco

Tante le nuove ricette La prova del cuoco e oggi 19 febbraio 2020 la ricetta del finto arrosto di Diego Bongiovanni è di certo l’idea da non perdere. Le ricette di Diego Bongiovanni sono sempre golose e anche facili da eseguire. Il finto arrosto non prevede quindi carne ma un insieme di pane raffermo, funghi, latte uova, formaggi, quindi un polpettone filante avvolto nelle fette di bacon e cotto in forno, una vera delizia. Tagliamo a fette e serviamo ben caldo, sarà il secondo piatto perfetto a cui abbinare il contorno che preferiamo. Non perdete la ricetta La prova del cuoco del polpettone avvolto nelle fette di bacon di Diego Bongiovanni e seguite tutti i consigli dello chef.

LA RICETTA DEL FINTO ARROSTO CON FUNGHI E BACON

Ingredienti finto arrosto Diego Bongiovanni: 400 g di pane raffermo, 300 g di funghi, 20 g di funghi secchi, 100 g di latte, 2 uova, 100 g di formaggio grattugiato, 20 fette di bacon, 200 g di scamorza, 200 g di fontina, prezzemolo, timo, maggiorana, noce moscata, sale e pepe

Preparazione: nella ciotola versiamo le uova e il formaggio grattugiato, mescoliamo e otteniamo un composto omogeneo. Togliamo la crosta al pane raffermo e frulliamo la mollica che aggiungiamo al composto nella ciotola.

In padella facciamo andare olio e aglio e versiamo i funghi be pulitati e già tritati, funghi secchi, olio, facciamo cuocere e poi versiamo anche questi nella ciotola. Aggiungiamo anche il prezzemolo, la maggiorana, il timo, sale, pepe, noce moscata e impastiamo il tutto con le mani.

Stendiamo le fette di bacon un po’ sovrapposte così formiamo un unico strato. Al centro mettiamo metà dell’impasto preparato prima e gli diamo la forma del polpettone. Con un cucchiaio di legno formiamo un solco centrale nel polpettone e farciamo questo con il formaggio tagliato a dadini. Copriamo con il resto dell’impasto tenuto da parte.

Avvolgiamo adesso il polpettone con le fette di bacon, come si fa con l’arrosto. Leghiamo con lo spago e disponiamo nella teglia oleata, mettiamo in forno a 180 gradi per 40 minuti. Facciamo intiepidire e tagliamo a fette, serviamo il goloso arrosto finto.