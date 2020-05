Cotto e Mangiato: ricetta involtini di pesce ripieni di zucchine, pomodorini e ricotta

Puntata del 20 maggio 2020 per Cotto e Mangiato e la ricetta degli involtini di pesce con ripieno di zucchine, ricotta e pomodorini è di certo da provare. Tra le ricette Cotto e Mangiato c’è di tutto e per tutti i gusti. Se il pesce non è il vostro piatto preferito magari questi involtini di orata o branzino potrebbero ingolosirvi. Niente spine, usiamo solo i filetti di pesce e ovviamente facciamo degli involtini di pesce che possono mangiare anche i bambini. Tessa Gelisio trota i pomodorini secchi, grattugia le zucchine, grattugia la ricotta salata ed ecco che in pochi minuti il piatto di pesce di Cotto e Mangiato è pronto, delizioso. Ecco la ricetta Cotto e Mangiato degli involtini di pesce ripieni e cotti in padella.

LA RICETTA COTTO E MANGIATO INVOLTINI DI PESCE CON RIPIENO DI ZUCCHINE RICOTTA E POMODORINI

Ingredienti: 600 g di pesce bianco, 20 g di ricotta salata grattugiata, 20 g di pomodorini secchi, 140 g di zucchine grattugiate, olio di oliva

Preparazione: laviamo le zucchine e le grattugiamo; grattugiamo anche la ricotta salata. Tritiamo i pomodori secchi. Passiamo al pesce, possiamo scegliere il branzino o l’orata, lo squamiamo, evisceriamo e sfilettiamo ma non buttiamo via gli scarti che posso essere utili per un fumetto e un’altra ricetta.

Dividiamo i filetti di pesce in base a quanti involtini vogliamo ottenere, li battiamo tra due fogli di carta forno.

In padella versiamo un po’ di olio di oliva e aggiungiamo le zucchine grattugiata, facciamo cuocere e poi aggiungiamo la ricotta salata grattugiata e i pomodorini secchi tritati, mescoliamo bene. Farciamo i filetti di pesce con il ripieno appena preparato, arrotoliamo e chiudiamo gli involtini con lo stuzzicadenti. Cuociamo gli involtini in padella con un filo di olio di oliva, facciamo rosolare e sfumiamo il pesce con il vino bianco, proseguiamo la cottura che sarà comunque veloce. Serviamo subito il secondo piatto preparato da Tessa Gelisio.