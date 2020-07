Pollo al vino rosso, tra le ricette Cotto e Mangiato

Come si fa il pollo al vino rosso? La ricetta del pollo al vino rosso di Cotto e Mangiato è molto semplice e veloce, avremo così un primo piatto ottimo perfetto in ogni stagione. E’ una delle tantissime ricette Cotto e Mangiato, un’idea perfetta per il pranzo o la cena, possiamo ovviamente anche preparare il pollo al vino con un po’ di anticipo e poi scaldare il tutto ma cotto al momento sarà ancora più delizioso. Abbondiamo con il vino rosso, serve per coprire in padella quasi tutto il pollo ma se necessario aggiungiamo un po’ di acqua. La pancetta e il trito sono i giusti suggerimenti di Cotto e Mangiato. Ecco la ricetta di Tessa Gelisio per un pollo con un gusto diverso dal solito.

RICETTE COTTO E MANGIATO – LA RICETTA DEL POLLO AL VINO ROSSO

Ingredienti: 1 pollo intero a pezzi, 2 rametti di rosmarino, 1 spicchio di aglio, 2 rametti di salvia, 1 cipolla media, 50 g di pancetta, olio di oliva e vino rosso

Preparazione: tagliamo la pancetta a dadini, tritiamo la cipolla e anche l’aglio, il rosmarino e la salvia. Versiamo un po’ di olio di oliva nella pandella antiaderente, il necessario per far rosolare la cipolla con la pancetta, l’aglio, rosmarino e salvia. Aggiungiamo adesso il pollo e facciamo rosolare, ovviamente il pollo a pezzi.

Quando è ben rosolata la carne possiamo aggiungere il vino, abbondante vino rosso, dobbiamo quasi coprire il pollo. Chiudiamo con il coperchio e facciamo cuocere a fiamma bassa per circa 25 minuti. Se necessario aggiungiamo anche un po’ di acqua. Quando è tutto cotto togliamo dal fuoco e possiamo servire il nostro pollo al vino rosso completando con il fondo di cottura che sarà davvero molto goloso. Come contorno possiamo aggiungere le verdure che preferiamo, una insalata, delle patate.