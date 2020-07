Ricette Luisanna Messeri: uovo col cappotto di salsiccia

Tra le ricette che Luisanna Messeri mostra su Instagram c’è anche la golosa ricetta dell’uovo con cappotto di salsiccia. In pratica sono delle polpettone o delle vere bombe, come le chiama Luisanna Messeri. Facciamo cuocere l’uovo sodo ma solo per pochi minuti e lo copriamo con questo impasto a base di salsiccia. Friggiamo il tutto e abbiamo un piatto unico, non serve aggiungere altro se non un contorno fresco e leggero. Non perdete queste e le altre ricette di Luisanna Messeri, ancora una volta si tratta di una ricettona. Date un’occhiata al profilo Instagram della maestra in cucina toscana e scoprirete tante altre ottime ricette da copiare.

RICETTE LUISANNA MESSERI – FACCIAMO L’UOVO COL CAPPOTTO DI SALSICCIA

Ingredienti e preparazione: facciamo bollire 4 uova per 4 minuti e poi le passiamo sotto l’acqua fredda, rompiamo il guscio, lo eliminiamo e teniamo le uova da parte.

In una ciotola mescoliamo 250 g di salsiccia con 250 g di macinato di vitello, condiamo con le spezie, prezzemolo, zest di limone e scalogno tritato. Amalgamiamo il tutto.

Prendiamo una parte del composto e la schiacciamo tra le mani, in pratica mettiamo il cappotto all’uovo sodo, lo ricopriamo con delicatezza sigillandolo bene dentro la carne. Passiamo la polpettona nella farina e poi nell’uovo sbattuto quindi nel pane grattugiato.

Versiamo l’olio in una pentola o in una padella e friggiamo queste bombe per 5 o 6 minuti rigirandole di continuo. Un secondo piatto perfetto e Luisanna Messeri assicura che è un piatto unico, ovviamente aggiungiamo un po’ di contorno, magari una insalata fresca oppure dei pomodori, rucola, lattuga o anche delle verdure grigliate. Evitiamo le patate sarebbe davvero un piatto pesantissimo.