Involtini di pesce spada, la ricetta di Giusina in cucina

La ricetta di Giusina per fare gli involtini di pesce spada. Dalle ricette che possiamo seguire su Real Time le nuove puntate della serie di Food Network e questa volta la ricetta con il pesce spada. In Sicilia il dolce si abbina benissimo al salato e infatti anche in questa ricetta Giusina aggiunge l’uvetta. Un secondo piatto siciliano da gustare dalla preparazione all’assaggio, il ripieno è di quelli perfetti. non ci resta che acquistare delle ottime fette di pesce spada e seguire tutti i consigli della bravissima Giusina. Ovviamente non dimentichiamo il formaggio, per molti non è un’ottima scelta ma vi suggeriamo di provare.

RICETTE GIUSINA IN CUCINA – GLI INVOLTINI DI PESCE SPADA

Ingredienti: 10 fette di pesce spada, pane secco a grana grossa, uva passa, pinoli, pecorino, 50 g di pomodorini, alloro, cipolla, succo di due arance, olio evo e sale

Preparazione: se le fette di pesce spada sono troppo late le possiamo battere come si fa con la carne. Se abbiamo delle fette troppo grande possiamo tagliarle in due. La carne è molto delicata quindi proseguiamo con delicatezza.

Tagliamo a pezzettini i pomodori. In padella facciamo soffriggere con un po’ di olio di oliva la cipolla tritata, aggiungiamo i pomodorini, saliamo ma poco, uniamo anche l’uvetta. Uniamo poi anche il pane, aggiungiamo anche i pinoli, mescoliamo ogni tanto, il composto non deve essere liquido.

Spremiamo l’arancia e aggiungiamo al composto, uniamo anche il pecorino grattugiato. Il ripieno è pronto.

Farciamo le fette di pesce spada con il ripieno, chiudiamo e otteniamo gli involtini che passiamo nell’olio e poi nel pane grattugiato. Una foglia di alloro e una fetta di cipolla, fermiamo il tutto con lo stecchino di legno e l’involtino è perfetto. Proseguiamo con gli altri involtini. Giusina chiude la foglia di alloro e la cipolla un due involtini, quindi diventa uno spiedino enorme.

Disponiamo nella teglia con la carta forni, saliamo, aggiungiamo succo d’arancia e un goccio di olio di oliva. Mettiamo in forno a 180 gradi per 20 minuti