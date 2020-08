La parmigiana di verdure di Diego Bongiovanni, le ricette Instagram perfette

E’ una vera bontà la parmigiana di verdure suggerita da Diego Bongiovanni nelle sue ricette Instagram. Tante le dirette che lo chef de La prova del cuoco propone sul suo profilo social e tra le ultime c’è la ricetta della parmigiana di verdure, una parmigiana fatta con le melanzane, con le zucchine e con le patate, ovviamente con il pomodoro, formaggio grattugiato, se volete anche la mozzarella e poi il tutto va in forno. Ovvio che le verdure sono già cotte, alcune fritte, altre lessate. Non ci resta che scoprirete questa nuova golosa ricetta di Diego Bongiovanni, la ricetta della sua parmigiana di melanzane. La preparazione è facile e veloce ma come sempre il simpatico chef chiacchiera tanto e così il tempo passa. Non perdete questa e le altre ricette in diretta di Diego.

LA RICETTA DELLA PARMIGIANA DI VERDURE – LE RICETTE INSTAGRAM DI DIEGO BONGIOVANNI

Ingredienti per la parmigiana di verdure:

1 zucchina grande

1 melanzana

3 patate bollite

Olio di semi per friggere

500 gr di sugo di pomodoro

250 gr di mozzarella

100 gr di parmigiano reggiano

Sale

Pepe

Preparazione: laviamo le nostre verdure e iniziamo con le patate che lessiamo in acqua. Solo dopo le peliamo e facciamo raffreddare intere. Passiamo alle zucchine che tagliamo a fettine per la lunghezza, fette sottili e con tutta la buccia. Facciamo lo stesso con le melanzane, teniamo la buccia e tagliamo a fettine per la lunghezza.

Passiamo un po’ alla volta le zucchine nella farina e friggiamo in olio profondo e ben caldo. Facciamo lo stesso con le melanzane. Scoliamo su carta da cucina per eliminare l’unto in eccesso. Diego utilizza una piccola pentola per la frittura con olio di semi.

Intanto, prepariamo anche il sugo, in modo semplice senza fare soffriggere nulla. Mettiamo nella pentola un po’ di olio, la passata di pomodoro, sale e basilico alla fine.

Nella teglia disponiamo le patate tagliate a fette, abbiamo un primo strato e aggiungiamo un po’ di sale, il pomodoro pronto, la mozzarella a dadini e il formaggio grattugiato. Proseguiamo con lo strato zucchine e ovviamente sale, sugo, mozzarella e formaggio. Facciamo lo stesso con lo strato di melanzane e così via ricominciamo con le patate. Completiamo con sugo di pomodoro, mozzarella e formaggio e mettiamo in forno per 15 minuti al massimo della temperatura. Possiamo anche fare strati misti delle verdure o aggiungere e sostituire altre verdure.