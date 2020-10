La ricetta polpette di salsiccia: anche Dada Rener a E’ sempre mezzogiorno con la figlia

Polpette di salsiccia all’uva è un’altra ricetta di oggi 1 ottobre 2020 di E’ sempre mezzogiorno è in cucina con Antonella Clerici c’è Dada Rener. Impossibile dimenticarla ed è sempre bella, oggi a 70 anni ancora di più. Con lei sua figlia Masha, anzi è stata proprio Masha a cucinare le polpette di salsiccia con l’uva. In realtà l’uva possiamo anche non aggiungerla se non ci piace nel piatto, restano le ottime polpette da preparare con cura seguendo i consigli di oggi dalle ricette di Antonella Clerici per E’ sempre mezzogiorno. Prosegue davvero con successo il nuovo programma di Rai 1 e anche i piatti proposti ogni giorno sono ottimi, facili da preparare e golosi. Ecco come si fanno le polpette con pasta di salsiccia.

RICETTE E’ SEMPRE MEZZOGIORNO – MASHA PROPONE LA RICETTA DELLE POLPETTE DI SALSICCIA CON UVA

Ingredienti per le polpette di salsiccia – Per la pasta di salsiccia: 1 kg di macinato di maiale passato due volte, 30% di grasso e 70% di magro, 27 g di sale, 3 g di pepe nero e 30 ml di aceto di vino bianco

Per il condimento: 1 cucchiaio di farina, 2 cipolle bianche, 700 g di vino rosso, 1 cucchiaio di semi di finocchio, 12 foglie di alloro e 500 g di uva rossa

Preparazione: nella ciotola versiamo la carne di pasta di salsiccia, sale, pepe e anche l’aceto di vino bianco. Lavoriamo bene il tutto, più lavoriamo e più saranno buone le polpette.

Facciamo le polpette e mettiamo in padella senza aggiungere altro, facciamo rosolare sui due lati, poi aggiungiamo sopra le polpette la cipolla a fettine, facciamo appassire con il coperchio. Continuiamo così la cottura e aggiungiamo in padella la farina, facciamo andare e poi mettiamo il finocchietto selvatico e le foglie di alloro. Ancora un po’ di cottura aggiungendo il vino rosso, facciamo evaporare e completiamo con l’uva tagliata e metà, senza semi. Possiamo servire.