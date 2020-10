Francesca Marsetti simpatia e ricetta fritto misto di bocconcini di pollo: E’ sempre mezzogiorno

Fritto di misto di bocconcini di pollo è la ricetta di Francesca Marsetti di oggi 8 ottobre 2020 per E’ sempre mezzogiorno. Un secondo piatto goloso e ricco e la Marsetti come sempre aggiunge anche tanta simpatia in cucina. E’ tra i protagonisti più amati accanto ad Antonella Clerici e le sue ricette sono ottime. I bocconcini di pollo fritti, i funghi fritti, le padella in padella ma tutto con un bel po’ di consigli da copiare subito. Ecco la ricetta del pollo e funghi fritti di oggi da E’ sempre mezzogiorno.

RICETTE E’ SEMPRE MEZZOGIORNO – LA RICETTA DEI BOCCONCINI DI POLLO FRITTI DI FRANCESCA MARSETTI

Gli ingredienti li trovate nelle foto in basso

Preparazione: peliamo le patate, tagliamo a dadini e versiamo nella ciotola con l’acqua fredda, mettiamo 3 o 4 minuti nel microonde, il tempo dipende dalla potenza. Ellis Vighi a E’ sempre mezzogiorno con la ricetta orecchiette alla contrabbandiera

Tagliamo il petto di pollo in bocconcini, quadrotti piccoli più o meno della stessa grandezza. Possiamo anche farle lessare in pentola nel modo classico. Scoliamo e mettiamo in padella con burro e salvia. Facciamo cuocere.

Nella ciotola battiamo le 2 uova intere con un po’ di sale e versiamo dentro i bocconcini di pollo. Passiamo poi il pollo nel pane grattugiato.

Tagliamo a cubetti i funghi porcini e li versiamo negli albumi battuti con un po’ di sale, passiamo nel pane grattugiato più grosso.

Scaldiamo abbondante olio in padella e friggiamo i bocconcini di pollo e i cubotti di funghi. Scoliamo su carta da cucina. Saliamo.

Facciamo la salsa con la panna fresca (200 ml) che facciamo bollire, fuori dal fuoco uniamo formaggio grattugiato (100 ml) e un po’ di concentrato di pomodoro, mescoliamo e la salsa è pronta.

Serviamo il pollo e i funghi fritti con le patate e completiamo con la salsa alla panna.