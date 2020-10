E’ sempre mezzogiorno, la ricetta delle zucchine ripiene al formaggio di Don Dino

Don Dino propone la ricetta delle zucchine ripiene al formaggio per E’ sempre mezzogiorno oggi 9 ottobre 2020, la ricetta per un secondo piatto perfetto per utilizzare i formaggi che magari abbiamo già in frigo. Don Dino si aggiunge al cast di E’ sempre mezzogiorno e porta in cucina con Antonella Clerici le ricette semplici e veloci, anche economiche perché usiamo ciò che abbiamo in casa. Un piatto gustoso le zucchine ripiene con formaggi e patata, in più i pomodori secchi e la cena è servita. Per un pranzo magari aggiungiamo un primo piatto leggero. Ecco la ricetta per fare le zucchine al formaggio e in forno di Don Dino.

LA RICETTA DELEL ZUCCHINE RIPIENE DA E’ SEMPRE MEZZOGIORNO OGGI 9 OTTOBRE 2020

Ingredienti per 4 persone: 4 zucchine tonde, 80 g di mozzarella, 80 g di scamorza, 80 g di taleggio, 70 g di formaggio grattugiato, 1 patate bollita, 1 tuorlo, 4 pomodori secchi sott’olio, 1 cucchiaio di pane grattugiato, sale, pepe, olio di oliva e per guarnire 5 pomodorini e basilico

Preparazione: laviamo le zucchine tonde e intere le lessiamo in acqua bollente con un po’ di sale. Una cottura di almeno 7 o 8 minuti, capiamo la cottura con la forchetta. Scoliamo le zucchine, tagliamo la parte superiore e con delicatezza scaviamo togliendo la polpa. Abbiamo così il guscio di zucchine.

Passiamo al ripieno: tagliamo a dadini tutti i formaggi, vanno benissimo quelli che magari abbiamo già in frigo. E’ una ricetta perfetta per svuotare il frigo, diventa così economica. Versiamo i formaggi nella ciotola, anche il formaggio grattugiato, uniamo il tuorlo, sale e pepe e mescoliamo.

Farciamo le zucchine e copriamo con il pane grattugiato, disponiamo nella teglia le zucchine ripiene e aggiungiamo sopra i pomodorini secchi tritato al coltello, un filo di olio di oliva. Mettiamo in forno a 180 gradi per circa 30 minuti e poi 5 minuti con il grill per ottenere la crosticina golosa. Possiamo cuocere a parte la parte superiore delle zucchine per servirle con il coperchio.