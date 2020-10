Sgombro in crosta di pane di Michele Farru, la ricetta sarda da E’ sempre mezzogiorno (Foto)

E’ di Michele Farru la ricetta dello sgombro in crosta di pane di E’ sempre mezzogiorno. Un secondo piatto delizioso, anche questo da provare subito perché lo sgombro fa bene e perché la ricetta E’ sempre mezzogiorno di oggi è davvero semplice. Una panatura di pane che diventa verde e si prepara in poco tempo. Le cipolle caramellate che sono una vera bontà e poi la cottura del pesce e i vari consigli. Non perdete questa e le altre ricette dello chef sardo, in pochi minuti Michele Farrù ha davvero suggerito tanto. Ecco la ricetta di E’ sempre mezzogiorno di oggi 23 ottobre 2020, la ricetta dello sgombro in crosta di pane. Non perdete le ricette dei dolci di oggi con Antonella Clerici, tre ricette super golose per rendere perfetto il nostro fine settimana.

LA RICETTA DI MICHELE FARRU PER LO SGOMBRO IN CROSTA DI PANE

Ingredienti: li trovate nelle foto in basso

Preparazione: tagliamo le cipolle a fettine. In pentola mettiamo un po’ di olio, la foglia di alloro, le acciughe, uniamo le cipolle e facciamo rosolare, uniamo aceto rosso, aceto balsamico e poi fumetto di pesce, stufiamo le cipolle e teniamo da parte. Crostata di ricotte e visciole: una ricetta di Anna Moroni

Tritiamo il pane in cassetta a cui abbiamo tolto la crosta con il timo, con capperi e acciughe, versiamo in padella e facciamo scaldare.

Sfilettiamo il pesce, togliamo le spine e mettiamo in acqua con ghiaccio e sale. In padella disponiamo i foglietti di carta forno su cui versiamo un po’ di olio, sale e pepe, disponiamo qui i filetti di pesce dalla parte della pelle e poi giriamo per cuocere bene il pesce ma velocemente.

Serviamo il pesce cotto su una base di cipolle e completiamo con la panatura e serviamo subito.