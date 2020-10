Anche oggi restiamo in Umbria per Ricette all’Italiana: nella puntata del 30 ottobre 2020 Davide Mengacci e Anna Moroni ci hanno portato alla scoperta di Campello sul Clitunno. Anche oggi quindi Anna ci propone una nuova ricetta , in questa puntata a base di pesce. La ricetta di oggi è quella del turbante di trote con la crema di piselli, un secondo piatto davvero molto buono da preparare. Vediamo tutti i passaggi per la ricetta di oggi.

IL TURBANTE DI TROTE CON CREMA DI PISELLI: UNA RICETTA DI ANNA MORONI

Iniziamo con la lista degli ingredienti per la ricetta di oggi: 4 filetti di trota, 1 cipollotto, 1 zucchina, 1 falda di peperone giallo, 1 falda di peperone rosso, olio evo, sale

crema piselli: 1 cipollotto, 250 grammi di piselli, olio e sale

E adesso andiamo avanti nelle preparazione. Prepariamo una pentola con il porro tagliato sottile e dentro mettiamo tutte le verdure. Lasciamo cuocere in modo che siano ben morbide e cotte. Nel frattempo prepariamo la crema di piselli. In un’altra pentola mettiamo il cipollotto e l’olio. Mettiamo poi in pentola anche i piselli. Per la cottura dei piselli aggiungiamo un po’ di acqua e poi saliamo. Alla fine della cottura delle verdure, mettiamo tutto in una ciotola. Per i piselli invece dobbiamo mixare tutto, dovendo fare un purè.

Per dare la forma di turbante alle trote, usiamo dei pirottini di alluminio ai quali tagliamo il fondo. Puliamo per bene il nostro filetto di trota. Lo mettiamo nel pirottino e poi lo adagiamo nella teglia da forno. Riempiamo con le verdure già cotte. Facciamo così 4 volte. Aggiungiamo anche un po’ di finocchietto selvatico. IN forno a 180 gradi per una ventina di minuti, anche 25. Mentre si cuociono passiamo alla crema di piselli.

Frulliamo con un po’ di burro per dare la giusta consistenza. Impiattiamo mettendo sotto a ogni turbante la crema di piselli ( o su tutto il piatto) e completiamo con la verdura che ci è avanzata in precedenza. Finiamo con un goccio di olio a crudo.

