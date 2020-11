Tonkatsu è la ricetta di Hiro Shoda, le cotolette di maiale per E’sempre mezzogiorno

Tonkatsu è la ricetta di Hiro Shoda, le cotolette di maiale con la salsa rossa di soia e pomodoro per E’sempre mezzogiorno. Un secondo piatto goloso e come sempre lo chef giapponese riesce a unire alla perfezione le due cucine, la tradizione giapponese e quella italiana. Il risultato è davvero ottimo anche se tonkatsu, una parola che Antonella Clerici evita di ripetere ma è la ricetta di Hiro Shoda per fare le cotolette di maiale. Tante come sempre le ricette E’ sempre mezzogiorno e oggi 2 novembre 2020 tra un ricordo, un po’ di informazione e tanti consigli in cucina ci sono le ricette dei protagonisti e dopo il plumcake allo yogurt di zia Cri, il minestrone di Marco Bianchi e i fusilloni di Ivano Ricchebono ecco le cotolette di maiale, la ricetta giapponese di Hiro Shoda.

RICETTE HIRO SHODA – LA RICETTA TONKATSU COTOLETTE DI MAIALE

Ingredienti: li trovate nelle foto in basso

Preparazione: ovviamente iniziamo dalla pastella e nella ciotola versiamo la farina con la fecola di patate, il lievito in polvere non vanigliato e l’acqua fredda. Lavoriamo il tutto con la frusta e poi copriamo e facciamo riposare per 30 minuti.

Battiamo le fette di carne di maiale così le abbiamo sottili, incidiamo se necessario con il coltello dove ci sono i nervi così non cambieranno forma.

Passiamo le fette di carne nella pastella e poi nel panko, ovvero il pane giapponese frullato, tritato. Se non l’abbiamo usiamo il nostro pane.

Friggiamo la carne nell’olio profondo e ben caldo, facciamo dorare, cottura di minimo 7 minuti. Scoliamo su carta da cucina, tagliamo a fette per servire nel modo migliore.

Per la salsa versiamo nel pentolino la salsa di pomodoro, l’aceto di mele o di vino, la salsa di soia, lo zucchero e il miele, portiamo a bollore mescolando, facciamo cuocere a fiamma bassa. La salsa si deve ridurre della metà. Serviamo la salsa accanto alla carne.