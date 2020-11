Zia Cri: la ricetta delle polpette al sugo con purè da E’ sempre mezzogiorno

Aggiungiamo alle ricette E’ sempre mezzogiorno di Zia Cri la ricetta delle polpette al sugo con purè di patate e spinaci, un secondo piatto completo, anzi un piatto unico perfetto sia per il pranzo che per la cena. La ricetta di oggi 10 novembre 2020 di zia Cri delle polpette al sugo con purè è davvero un’ottima ricetta per tutta la famiglia. In collegamento c’è Paola Perego che racconta ad Antonella Clerici del suo contagio ma anche che non sa cucinare per niente. Prende appunti come tutti per fare le polpette al sugo cotte in forno e poi in padella. Ecco la ricetta di E’ sempre mezzogiorno.

RICETTE ZIA CRI E’ SEMPRE MEZZOGIORNO – LA RICETTA DELLE POLPETTE AL SUGO E PURE’ DI PATATE E SPINACI

Ingredienti: 400 g di carne macinata, 100 g di mortadella, 1 uovo, 50 g di formaggio grattugiato, 100 g di pane secco, latte, 1 cucchiaio di prezzemolo tritato, 1 spicchio di aglio, olio di oliva, latte, sale e pepe

Per la salsa: 400 g di passata di pomodoro, 1 spicchio di aglio, olio di oliva, sale e basilico

Per il purè: 1,5 kg di patate lessate, 150 g di spinaci lessati, 80 g di burro, 250 g di latte e 100 g di formaggio grattugiato

Preparazione: nella ciotola versiamo il macinato e aggiungiamo il formaggio grattugiato, l’uovo, la mortadella tritata, sale, pepe, il pane ammollato nel latte e strizzato, una patata lessata e schiacciata, se vogliamo possiamo aggiungere anche l’aglio, aggiungiamo il prezzemolo tritato, amalgamiamo il tutto. Facciamo le nostre polpette che disponiamo sulla teglia foderata con la carta forno, non aggiungiamo grassi o altro. Mettiamo in forno a 180 gradi per 10 – 15 minuti. In questo modo non friggiamo le polpette, così abbiamo il piano cottura più libero, abbiamo un passaggio in meno e in più niente fritti.

Intanto in padella mettiamo olio, pomodoro e basilico magari tutto insieme, sale e facciamo cuocere il sughetto così semplice.

Facciamo scaldare il latte con il burro per il purè. Abbiamo le altre patate già lessate e schiacciate. Versiamo nella ciotola le patate lessate e schiacciate, aggiungiamo latte e burro, mescoliamo bene e aggiungiamo il formaggio grattugiato, sale se necessario, mescoliamo bene e uniamo gli spinaci lessati velocemente e frullati, mescoliamo ed è pronto.

Mettiamo in padella con il sugo le polpette cotte in forno, facciamo insaporire e terminiamo la cottura. Serviamo le polpette con il purè di patate e spinaci.