Bocconcini di pollo al curry di Francesca Marsetti, la ricetta E’ sempre mezzogiorno

Un piatto goloso ma più leggero di Francesca Marsetti per E’ sempre mezzogiorno: la ricetta del pollo al curry con i broccoli. E’ un secondo piatto che anche Evelina Flachi suggerisce di preparare. Il pollo al curry è perfetto anche servito con il riso basmati, come racconta Antonella Clerici, perché sua figlia Maelle lo prepara spesso. In questo modo pollo al curry e riso possiamo avere un pasto completo, primo e secondo. Curry, zafferano, broccoli, pollo, una ricetta E’ sempre mezzogiorno golosa, facile da eseguire e in più leggera. Ecco come si fa il pollo al curry con latte di cocco e broccoli mostrata oggi 19 novembre 2020 da Francesca Marsetti. Non perdete le altre ricette di oggi in tv e le altre ricette della simpaticissima chef.

RICETTE E’ SEMPRE MEZZOGIORNO OGGI 19 NOVEMBRE 2020 – LA RICETTA DEL POLLO AL CURRY DI FRANCESCA MARSETTI

Ingredienti: li trovate nelle foto in basso

Preparazione: tagliamo la cipolla a fettine sottili. Tagliamo la mela a dadini piccoli. Nella padella leggermente calda versiamo il curry in polvere e la curcuma in polvere, scaldiamo un po’ e poi aggiungiamo un filo di olio di oliva (la Marsetti ha invece usato l’olio di semi perché la ricetta tradizionale prevede questo). Aggiungiamo anche la cipolla e i dadini di mela, facciamo andare.

Abbiamo già i bocconcini di pollo che passiamo nella farina o nella fecola di patate. Versiamo il pollo in padella con la cipolla e la mela, mescoliamo e facciamo rosolare. Aggiungiamo poi il latte di cocco non zuccherato, mescoliamo e facciamo cuocere fino a far legare la salsa e a cuocere bene la carne.