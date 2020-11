Bombette pugliesi di Antonella Ricci, la ricetta degli spiedini E’ sempre mezzogiorno

Spiedini di bombette al vincotto di Antonella Ricci, è la ricetta del secondo piatto di carne di oggi 25 novembre 2020 per E’ sempre mezzogiorno. Sono spiedini di carne, spiedini di bombette ripieni in modo semplice con formaggio grattugiato, prezzemolo e capperi. Il gusto degli spiedini di carne di oggi per E’ sempre mezzogiorno è dato anche dal goloso vincotto. Come sempre Antonella Ricci ci suggerisce tutti i passaggi per ottenere un ottimo risultato. Ecco la ricetta delle bombette di carne da provare subito. Non perdete questa e le altre ricette in tv con Antonella Clerici, quindi anche la torta zuppa inglese di oggi, il pane senza glutine di Fulvio Marino e il primo piatto con la salsa di noci di Ricchebono.

RICETTE E’ SEMPRE MEZZOGIORNO – LA RICETTA DI ANTONELLA RICCI DEGLI SPIEDINI DI BOMBETTE PUGLIESI

Ingredienti: li trovate nelle foto in basso

Preparazione: Antonella Ricci suggerisce di farsi tagliare le fette di carne di 4 mm. Lorenzo Biagiarelli suggerisce che in altre zone d’Italia le fette di capocollo si chiamano coppa. Nella ciotolina mettiamo il formaggio grattugiato, il prezzemolo tritato, qualche cappero, mescoliamo. Disponiamo le fette di carne sulla teglia e saliamo, al centro mettiamo il ripieno appena preparato. Chiudiamo prima i lembi esterni degli involtini e arrotoliamo. Sistemiamo gli involtini negli stecchi, li infilziamo come si fa con gli spiedini.

In padella scaldiamo un po’ di olio di oliva e adagiamo gli spiedini e facciamo sigillare su tutti i lati. Poi disponiamo nella teglia foderata con la carta forno, aggiungiamo sugli spiedini un po’ di vincotto e mettiamo in forno a 180 gradi per 8/10 minuti.

Passiamo all’insalata per accompagnare le bombette di carne: rucola selvatica, spinaci baby freschi, mela sbucciata e tagliata a bastoncini, qualche pomodorino rosso tagliato a metà. Olio di oliva, aceto di mele, chicchi di melagrana che pestiamo leggermente, sale, pepe macinata, mescoliamo il tutto e con questo condiamo l’insalata.

Nella padella utilizzata prima facciamo ridurre il vincotto. Serviamo le bombette di carne completando con la riduzione e con l’insalata condita.