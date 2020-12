Rollè di vitella: la ricetta di Anna Moroni da Ricette all’Italiana

Una nuova puntata di Ricette all’Italiana è andata in onda oggi 5 dicembre 2020 e dalla cucina di casa di Anna Moroni è arrivata la ricetta perfetta per la domenica. La cuoca casalinga l’ha definita una ricetta del passato: rollè di vitella per il pubblico di Rete 4 che segue con passione i suggerimenti di Anna Moroni. Un piatto perfetto per i pranzi della domenica, andiamo subito a vedere come si prepara. “Mia mamma lo faceva sempre, io lo farò in una maniera diversa” ha detto Anna.

ROLLE’ DI VITELLA CON LA RICETTA DI ANNA MORONI

Iniziamo quindi con la lista degli ingredienti per la ricetta di oggi: 600 grammi di rollè di vitella, 2 uova, 200 grammi di spinaci, latte, parmigiano, 100 grammi di prosciutto cotto a fettine, 50 grammi di cotto a dadini, 100 grammi di provolone dolce, 80 grammi di pane in cassetta, cipolla semifresca, 1 bicchiere di vino bianco, sale e olio

Anna inizia dalla preparazione della frittatina: con le 2 uova e il latte prepara appunto questa frittatina, per lei obbligatoria quando si mangia il rollè di vitella. Stendiamo le fette di rollè, alla base mettiamo subito il prosciutto a fette. Gli spinaci non vanno lessati ma cotti in pochi minuti in padella con un po’ di olio. Una rapida cottura anche perchè la cottura del rollè sarà di oltre 1 ora. Uniamo a questo punto nel rollè anche la frittata, andiamo avanti con il peperoncino. In una ciotola mettiamo il cotto a dadini, il provolone, il formaggio grattugiato e il pane in cassetta che abbiamo dorato in padella prima tagliato a dadini. Una volta pronto, mettiamo anche questo preparato nel rollè.

Dobbiamo adesso chiudere il rollè per bene con lo spago. Mettiamo su un tegame con olio e un po’ di cipolla. Facciamo rosolare su tutti i lati, e poi uniamo il vino bianco e lasciamo in cottura. Cuoce per circa un’ora e mezza.